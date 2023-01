Miley Cyrus organizirala zabavu za Novu: Na pozornici zapjevala sa svojom kumom Dolly Parton

Američke pjevačice, Miley Cyrus (30) i Dolly Parton (76) novogodišnju noć su provele pjevajući u specijalnoj emisiji 'Miley's New Year's Eve Party'.

Dugogodišnje prijateljice i kume nastupale su s puno energije i uskladile odjevne kombinacije. Na internetu kruže viralne snimke nastupa pjevačica gdje su izvele pjesme poput 'Jolene', 'Wrecking Ball', 'I Love Rock'n'roll' i mnoge druge.

Pjevačice su ulazak u Novu godinu proslavile sa zajedničkom izvedbom pjesme 'I Will Always Love You'.

Dolly i Miley su izgledale slično, kao da su sestre. Prvi usklađeni outfiti bili su crni, s tigrastim uzorkom. Dolly je obukla crni kombinezon s dekolteom, oko kojega se nalazila tkanina s tigrastim uzorkom. Miley se odlučila za kratku haljinu s prorezima i 'tigrastim' rukavicama.

Foto: TikTok/screenshot

Za sami nastup su se presvukle, a modne kombinacije su također uskladile. Miley je tako odjenula crnu haljinu sa šljokicama i rozim perjem, idealno za doček Nove godine. U tu kombinaciju uklopila se i Dolly, koja je obukla rozu sjajnu haljinu sa dubokim dekolteom i crnim čipkastim uzorkom. Outfite su promijenile još jednom nakon ovoga, a posljednji put se nisu uskladile.

Foto: TikTok/screenshot

Publika je tijekom nastupa plesala i pjevala, a pjevačice su se potrudile i održavale vatrenu atmosferu kroz cijelu večer.

-Ovo je uzbuđenje mog života, dobiti priliku da vodim emisiju s Miley - rekla je Dolly.

