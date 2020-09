Sedmi studijski materijal pjeva\u010dice trebao bi se zvati znakovito 'She Is Miley Cyrus', a na njemu je i nekoliko stihova koje je posvetila Liamu.\u00a0

U pjesmi 'Win Some, Lose Some' Cyrus pjeva 'Ne mogu ni izbrojati koliko puta sam glumila, hvala bogu na mislima u mojoj glavi', a u drugoj pjesmi s albuma, naslovljenoj 'WTF Do I Know', zaklju\u010duje kako je biv\u0161eg partnera morala ostaviti te da joj uop\u0107e ne nedostaje.\u00a0

Miley i Liam zaljubili su se nakon \u0161to su zajedno snimili film 'Last Song'. U vi\u0161e su navrata prekidali i vra\u0107ali se jednom drugome, a vjen\u010dali su se 2018., no brak nije izdr\u017eao ni godinu dana.\u00a0