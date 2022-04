Milica: Budalo!; Hrvoje: Nema smisla da pčela objašnjava muhi da je med bolji od drekeca

Kraj petog tjedna u 'Survivoru' donio je još jedno ispadanje, ali i dramatične sukobe koji su se odvili na nominacijama. Naime, na Plemenskom vijeću, na kojem je crveni tim morao izglasati koga će poslati u duel, izbila je svađa između Milice i Hrvoja.

POGLEDAJTE VIDEO

Milica je javno izjavila da Hrvoja smatra budalom jer mu je uvijek sve smiješno, a on joj nije ostao dužan.

- To ga čini budalom iz mog ugla. Kako se on ponaša, ja bih rekla da je on budala jer je njemu sve smiješno i bajno. Znaš kako bi ja to – šamarčina - poručit će Milica i istaknula da njegovo ponašanje ne bi mogla tolerirati.

Sada bivši kandidat Hrvoje nasmiješio se na komentar članice suparničkog tima, a onda joj poručio:

- Zahvalio bih se gospođi Milici na lijepim riječima. Stvarno sam začuđen njezinim godinama i količinom vokabulara koju ima. I nadodao bih - ne znam koliko ima smisla da pčela objašnjava muhi da je med bolji od drekeca.

Milica, koja je dosad u više navrata pokazala da nema dlake na jeziku, ipak je odlučila pustiti da Hrvojeva riječ bude zadnja, no umjesto odgovora uputila mu je nekoliko ubojitih pogleda koji su govorili i više od riječi.

Naime, Hrvoje je izgubio u duelu za ostanak u kojem se borio protiv Nađe iz crvenog tima i time zaključio svoje sudjelovanje u 'Survivoru'. Mnogi smatraju kako je odustao i namjerno pusto djevojku da pobijedi no, on je u emisiji rekao kako se Nađa dobro držala i kako ne bi izdržao dulje od nje ni da je htio.

Nakon svađe i napete borbe u adrenalinskom showu, svoje mišljenje o Milici, Hrvoju i njegovom ispadanju podijelili su i gledatelji na društvenim mrežama. Sudeći prema komentarima, većina ih je stala u obranu Hrvoja.

- Hrvoje je super lik, zabavan i pristojan, a to što su drugi neodgojeni, puni pohlepe i ne znaju uživati, to je njihov problem - napisao je korisnik Facebooka.

- Crveni su mi fora, svi navijaju za Nađu da im se vrati tako da imaju koga nominirati. A Milica užas jedan - komentirao je drugi.

- Bolje odustat nego se vratiti i mučiti za ekipu koja ne zaslužuje. Nije on glup, oni ne mogu skužiti njegovu poruku. Zato i gube više od crvenih jer kalkuliraju. Sad će im se obiti o glavu - smatra obožavatelj emisije.

- Mario je dobro oprao Hrvoja dok je Milici dozvolio da ga vrijeđa bez ikakvog upozorenja - ogorčen je bio gledatelj.

POGLEDAJTE 'DOM IZ BAJKE' NETFLIX OBITELJI KRETZ:

Najčitaniji članci