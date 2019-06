Milijana: Nisam trebala spavati s Milojkom, to mi je bila greška

Otkako su objavili ljubavnu vezu, sve oči bile su usmjerene na kontroverzni par Milijanu Bogdanović (21) i Milojka Božića (74).

Iako je Milijana imala nekoliko loših poteza tijekom reality showa 'Parovi', natjecateljica je jedan željela izdvojiti kao 'najgluplji'.

- Najgluplji potez, ako ne računam odlazak u izolaciju s Požgajem, onda je to s**s s Milojkom. To se nije smjelo dogoditi, bilo mi je neugodno, njemu nije to znam. Poslije toga više mu nisam htjela dati - rekla je Milijana.

Zatim je i Milojko u čemu je on pogriješio.

- Ljubomora je moj najgluplji potez - iskreno je priznao natjecatelj. Ljubavni odnos para, osim Požgaja, poljuljala je i Milijanina majka Slađana koja ju nagovara da prekine vezu.

- Dijete, maki se od tog starca i reci Požgaju hvala jer ti je pokazao i dokazao da možeš imati mlađeg muškarca i reci mu hvala što je skinuo masku Milojku. Mi sad vidimo tko je Milojko, nemoj da dozvoliš da te psihički uništi - poručila je majka Slađana kćeri.

Milijana se na majčine riječi rasplakala jer ju je Slađana savjetovala da ostavi Milojka. Slađana je poručila Milojku da razmisli ima li se kome vratiti jer, kako kaže, njezina kći se ima gdje vratiti.

- Milojko joj nije potreban ni za što, kao što joj nikada ništa nije dao - izjavila je. Majka ju je zamolila da se psihički smiri i stabilizira te da ne diže ruku na Milojka.

- Nemoj ruku na tog starca koji je jednom nogom u grobu - objasnila je Slađana. Inače, Milojko je odlučio da će Milijani sve oprostiti što je radila u realityju pa čak i preljub s Aleksandrom Požgajem.

