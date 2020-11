Milijana u iskušenju da prevari dečka (61)? Postala je bliska s producentom filmova za odrasle

Bogdanović je ranije rekla kako se u reality došla odmoriti te da joj ne padaju na pamet drugi muškarci. Odlučna je u namjeri da ostane vjerna svom Milošu. No on je pomalo zabrinut...

<p><strong>Milijana Bogdanović</strong> (22) i <strong>Milojko Božić</strong> (75), koji su slovili za najkontroverniji par na Balkanu zbog razlike u godinama, čekaju prvu brakorazvodnu parnicu. Nakon prekida nije im dugo trebalo da pronađu nove ljubavi. Blizak izvor Božiću za <a href="https://informer.rs/dzet-set/rijaliti/566456/milojko-bozic-milijana-bogdanovic-zenidba" target="_blank">srpske medije</a> otkrio je kako se ne odvaja od susjede koja brine o njemu, a Milijana je javno obznanila kako ima novog dečka, imućnog <strong>Miloša</strong> (61). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana je varala supruga pred kamerama</strong></p><p>Otkako je ušla u srpski reality show 'Parovi', Milijana ne prestaje plakati jer joj nedostaje Miloš. Napomenula je kako mu želi ostati vjerna, no srpski<a href="https://www.blic.rs/zabava/milijana-bogdanovic-milojko-bozic-milos-novi-decko-prevara/xkrr5g1" target="_blank"> Blic </a>piše kako se zbližila s producentom filmova za odrasle, <strong>Goranom Stevanovićem Pegijem</strong>. Miloš je na to odmah reagirao i oglasio se u emisiji 'Upoznajte parove'. </p><p>- Milijana, nema te, ne znam gdje si. Čiju si majicu jučer prala? Znam da se događa nešto između tebe i još jednog sudionika showa - rekao je očajan Miloš.</p><p>- Ljubavi, volim te, nemoj se brinuti - ohrabrila ga je Bogdanović, koja je nakon razgovora bila neraspoložena. </p><p>Milijana je ranije napomenula kako je već dosta dala realityju i da se sada došla u 'Parove' odmoriti. </p><p>- Stavila sam neki svoj cilj, a svi znaju da to moram ispuniti. Ove sezone totalni mir, nezainteresiranost za ukućane. Što se tiče muškaraca, imam potpuno ostvaren san. Imam muškarca koji je uz mene i znam da što god se ovdje događalo ja ću biti s tim čovjekom kad izađem odavde - rekla je. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>