Kontroverzna Milijana Bogdanović (22) po ulasku u srpski reality show 'Parovi' rekla je kako ne želi ulaziti u nikakve ljubavne afere, već da će ostati vjerna svojem dečku, imućnom Milošu (61). No čini se kako je neke planove prešutjela.

U showu je zatražila da joj se ispuni želja i da otpjeva pjesmu pjevačice Jelene Rozge (43). Kada ju je voditeljica najavila, odbila je nastupati, no dva kandidata nisu joj dala da tako prođe pa su je 'odvukli' na podij. S jednim od njih je zaplesala, a kada je ples završio, uputila je poruku Milošu.

- Neka ova pjesma bude poruka onome tko me vani čeka. Voljela bih da me dočeka tako što će mi organizirati vjenčanje - rekla je kratko tajnovita Milijana.

Nedavno je potpisala papire za razvod od Milojka Božića (75). Slovili su za najkontroverzniji par na Balkanu zbog razlike u godinama, no to im nije smetalo. Sve se činilo idilično, no Milijana je bivšeg supruga varala, čak i pred kamerama. Naposljetku su se oboje složili kako je najbolje rješenje razvod.

No nije gubila vrijeme pa je mlađahna Milijana ubrzo 'uplovila' u vezi s umirovljenikom Milošem. Dok je ona u realityju, Miloš je postao jako aktivan na društvenim mrežama. Nije 'bacio oko' samo na Milijanu, već i na druge djevojke.

- Miloš je aktivan na Facebooku, šalje zahtjeve mlađim ljepoticama. Očigledno je da ne gubi vrijeme. Redovito im 'lajka' fotografije, a kada će Milijana to vidjeti, održat će mu bukvicu - rekao je izvor blizak paru za srpske medije.

