Milijanin otac dobio je zabranu prilaska: Ubit ću tebe i Milojka

Veza Milojka Božića (74) i Milijane Bogdanović (21) i dalje je glavna tema u Srbiji. Par bi se trebao vjenčati 7. rujna, ali Milijanini roditelji nisu oduševljeni tom idejom.

- Ja ne postojim otkako je ona s njim. Ne spominjite mi tog starca. Jako sam razočaran u kćer - rekao je Milijanin otac, prenosi Informer.

[video: 1205192 / specijal o milijani i milojku božiću koji su par unaoč 53 godine razlike među njima]

Ne može se pomiriti s kćerkinim izborom pa im je čak i prijetio smrću, a Milijane se želi odreći.

- Zamolila sam ga da mi se ne obraća i ne prilazi. Prijavila sam ga i izrečena mu je kazna - rekla je Milijana, a otac je dobio zabranu prilaska 30 dana.

Foto: Facebook

Baka Dana Bogdanović ispričala je kako se Milijana požalila na ponašanje oca.

- Navodno joj je rekao: "Ubit ću vas oboje, i tebe i Milojka", pa ga je ona prijavila policiji, ali je tražila da ga ne uhite već samo upozore.

Foto: Privatni album

Za razliku od oca, majka ipak podržava njihovu vezu, ali joj smetaju negativni komentari ljudi.

- Jako smo razočarani, ne zbog veze nego zbog načina na koji je ona to objavila. Najviše nas bole komentari ljudi, pogotovo nepoznatih. Svi komentiraju kako on ima novca, da je ona s njim samo zbog toga, ali zapravo on nema ništa. Ima samo malu penziju. Sve što je imao uzele su mu prethodne dvije žene - ispričala je Milijanina majka, Slađana Bogdanović.

Foto: Privatni album

Oca, navodno, živcira jer ga svi u mjestu ispituju za vezu njegove kćeri, a veza utječe i na druge članove obitelji.

- Imam i mlađu kćer koja već dva dana plače zbog tih uvredljivih komentara na račun obitelji. Ja sam majka i Milijani želim svu sreću, odobravam joj, ali me mnogo boli i potpuno nas je razočarala što se pojavljuje po televiziji i drugim medijima. Nije to trebala napraviti - dodala je Slađana.

Foto: Facebook

Osim što planiraju vjenčanje, Milojko i Milijana žele i dijete. Čak su i počeli gledati stvari za bebu, a Milijana je vjenčanicu već kupila.

.- Posljednjih dana prelistavamo komentare na društvenim mrežama u vezi nas. Uz to se dogovaramo što trebamo raditi oko kuće, svadbe... Kuma već imamo, samo se ja još nisam odlučila za kumu - rekla je Milijana za Blic i pokazala prsten na ruci.

Foto: Facebook

- Mi najnormalnije šetamo gradom, držimo se za ruke. Smatram da smo kao svaki drugi par, samo što je tolika razlika u godinama. Vjerujem da još negdje postoji par s tolikom razlikom samo što ne iznose to javno - objasnila je Milijana.

