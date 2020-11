Milijanu i dečka (61) zaustavila policija: Nestašni Miloš nagazio je na gas i prekoračio brzinu...

<p>Skandalozna<strong> Milijana Božić</strong> (22) i njezin novi dečko, penzioner<strong> Miloš</strong> (61), proživljavali su dramu. Zaustavila ih je policija jer je nestašni Miloš nagazio na gas te je prekoračio brzinu. </p><p>Milijani je sve to, čini se, bilo smiješno jer je snimala Miloša u automobilu i zezala ga pa je na Instagramu objavila nekoliko videa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong>: <strong>Miloš prekoračio brzinu</strong></p><p>- Miloše zašto si prekoračio brzinu? Zašto si vozio 60 na sat, a dozvoljeno je 50? - zanimalo ju je.</p><p>- Nisam vidio znak - pravdao se Miloš.</p><p>- E je*i ga - odgovorila je Milijana.</p><p>- Nemoj se zaje*avati - upozorio ju je dečko.</p><p>- Ništa, sad moraš platiti, znaš li? - upitala ga je.</p><p>- Da, da, da - rekao je.</p><p>- Platit ćeš? - nastavila je provocirati.</p><p>- Naravno - odlučno je odgovorio Miloš pa se Milijana nasmijala.</p><p>- Hoćeš opet voziti prekoračeno - zanimalo ju je, a on joj je poručio: 'Nikad'.</p><p>Inače, Miljana se nedavno pohvalila kako je nabavila automobil, i to Mercedes. Ponosno je pozirala pored limenog ljubimca, a fotkala se i za volanom.</p><p>Izgleda da Miloš čini sve kako bi usrećio mlađahnu djevojku. Naime, ako je vjerovati srpskim medijima, šuška se da joj je upravo on kupio automobil.</p>