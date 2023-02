Miljana rekla kako ne vjeruje Zoranu: Ostavite ga pola sata s drugom pa da vidimo što će biti

U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' počela je još jedna ceremonija, a svi su jedva čekali da čuju što će ekspertima reći novi par - Miljana i Marko A.

Hedviga i Zoran prvi su sjeli pred stručnjake i Hedviga je komentirala da je iznenađena koliko se Zoran dobro nosi sa s njezinom zdravstvenom situacijom. Također, podijelila je s ekspertima da je Zorana direktno pitala planira li on biti s nekom drugom djevojkom i je li bio s nekom drugom tijekom eksperimenta. Zoran joj je dao do znanja da on već misli da su u vezi, ali nikad to nije verbalizirao.

Foto: RTL

- Malo je pretjerala s tim pitanjem - rekao je Dario i dodao da je tu riječ o nepovjerenju, a oboje tvrde da imaju dobar odnos. Eksperti su pohvalili njezinu direktnost. Oboje su napisali da ostaju u showu, no Miljanu se nije dojmila njihova veza pa je rekla:

- Ona se za njega jako vezala, a njega ostavite samog pola sata s nekom drugom pa da vidimo što će se dogoditi.

Sljedeći su bili Petra i Dario. Miljani je bilo žao što je Petra s Darijem koji joj se nikako ne sviđa pa je rekla: 'Mali je debil'.

Razgovor eksperata s Petrom i Darijem nije toliko zanimao Miljanu i Marka A. pa su se došaptavali, što je jako smetalo Manueli. Miljani nije bilo jasno kako Petra može trpjeti Darija koji ne razumije da je ona provela godine školovanja na medicinskom fakultetu i nije tu došla peći bureke.

- Smatram da je meni Dario dan s razlogom, kao i ja njemu i definitivno možemo učiti jedno od drugog. Zapravo je to jako dobro; ja ću njega obogatiti na neki način, kao i to da će si on otvoriti neke nove vidike, naučit ćemo jedno od drugog - rekla je Petra i dodala da su oni prijatelji te da je nerealno očekivati nešto drugo. Dario je otkrio kako mu je glavni cilj imati djecu i obitelj dok je Petri trenutno na prvome mjestu karijera. Oboje su napisali da ostaju u eksperimentu.

Foto: RTL

Lorena i Stefan bili su sljedeći par koji je sjeo pred eksperte. Miljana je komentirala kako Stefan nema osobnost, a Lorena da je 'flertuša' koja voli biti u centru pažnje te da će zaboraviti svog partnera čim napusti show. Eksperte je zanimalo što se treba dogoditi da Lorena pokaže osjećaje prema Stefanu, a ona im je otkrila da se to može dogoditi samo on njoj prvi pokaže što osjeća. Oboje su priznali da im treba vremena kako bi se prepustili osjećajima.

- Puštamo sve da ide prirodnim tijekom, lagano bez forsiranja i bez ikakvog ulaženja slijepo u nešto - rekla je Lorena i dodala da joj nije ugodno pričati o emocijama.

Foto: RTL

- Ako budem imala neka očekivanja, mogla bih se razočarati onda mi je bolje ne imati očekivanja - rekla je, a Stefan dodao da i njemu to odgovara. Oboje su napisali da ostaju.

Miljana i Marko A. bili su sljedeći. Stefan je uvjeren da Miljana manipulira Markom A. koji mu je u redu tip dok je Lorena bila konkretnija i rekla:

- Sve što dolazi s njezine strane smatram predstavom, apsolutno joj ne bih vjerovala nijednu riječ koju mi kaže. Laž, laž, laž, to je ono što smatram o njoj!

Foto: RTL

Miljana i Marko A. podijelili su s ekspertima kako misle se izdvajaju od ostalih, odnosno da strše od njih, ali da im to nimalo ne smeta.

- Ne bavim se toliko time što oni misle, jesam li prihvaćena ili nisam - objasnila je Miljana.

- Došli su napraviti show, isprovocirati sve, misle da nisu prihvaćeni, a jesu i onda su bahati i bezobrazni - komentirala je Manuela.

Miljanu je tijekom razgovora zasmetalo pričanje ostalih kandidata jer nije mogla čuti što joj eksperti govore pa ih je zamolila da se utišaju. Tihomir je objasnio da ne može očekivati poštenje od drugih ako ga ni sama ne daje, a Manuela dodala:

- Došli su glumiti nešto što nisu, a zapravo imaju jako velike probleme jedan s drugim, a i sami sa sobom. On s tom mirnoćom koja to uopće nije jer mu iz očiju izlazi da nije miran tip, a ona koja je neka glumica… Da je prava glumica, ne bi bila ovdje.

Foto: RTL

Oboje su napisali da ostaju.

Manuela i Tihomir danas su djelovali skladnije nego na prošloj ceremoniji. Manuela se pokušala staviti u Tihomirovu perspektivu pa je spoznala zašto dolazi do prepirki među njima. Tihomir je uvjeren da im je ta loša faza pomogla da sad imaju bolji odnos.

- Oni ne idu zajedno; ni njihovi karakteri, ni energije. Ona je dosta nemirna, otkačena, a on čovjek u nekom svom svijetu - rekla je Miljana.

- Super se osjećam i radujem se što ćemo to završiti zajedno, da smo promijenili naš odnos koji je sad jači i oboje smo naučili iz toga - rekao je Tihomir. Također, oboje su napisali da ostaju.

Foto: RTL

Andrea i Marko bili su posljednji par koji je došao pred eksperte. Marko je otvoreno rekao Andrei da mu je stalo do nje i da zaslužuje da počnu vezu bez ikakvih predrasuda. S druge strane, Andrea je iznijela kako još uvijek pokušava shvatiti sitnice vezane za njegov posao jer nikad nije željela biti s nekim tko je stalno poslovno odsutan. Marko je htio podijeliti s ekspertima kako zapravo njegov posao koji je vezan za društvene mrežama Andrea ne shvaća ozbiljno, odnosno ne razumije ga.

Foto: RTL

- U danu ima 15 objava na Instagramu - objasnila je Andrea i dodala da je on za njezin pojam previše aktivan na društvenim mrežama, ali ne želi ovdje raspravljati o tome.

- Počela se malo otvarati i toga se jako boji i sad kreće 'sabotaža moment', kad ona želi naći sto stvari samo da nas iskorijeni - rekao je Marko i dodao kako možda Andrea ne radi posao koji istinski voli kao on. Andrea je komentirala da više ne želi pričati o društvenim mreža i oboje su napisali da ostaju.

Rasprava Andree i Marka pred ekspertima nastavila se kod kuće, no Andrea nije željela raščistiti sve do kraja jer je Marko podigao ton na nju i otišla je u sobu.

Foto: RTL

- Čudi se što sam spomenuo njezin stres u vezi posla, što ja prihvaćam jer prihvaćam nju kao osobu, a ona meni ne može progutati story! Ako su ti dosadni, nemoj pratiti - rekao je Marko. Andrea se vratila još jednom sve objasniti Marku, no on je ponovno povisio ton i ona se ljutito ustala, otišla te zalupila vratima sobe.

- Koristim društvene mreže za posao, a ne za zafrkanciju, i to me uvrijedilo fakat - zaključio je Marko.

