Miljenik žena nosi samo kapu Djeda Mraza: 'Sretni blagdani'

Glumac Jared Leto (47) je 'zapalio' Instagram u četvrtak navečer kad je objavio fotografiju bez majice s kapicom Djeda Mraza. Leto je nedavno proslavio rođendan i oduševio obožavateljice fotografijom svojih trbušnjaka.

- Sretan Božić i sretni blagdani - napisao je Leto ispod fotografije. Zahvalio se i brojnim komplimentima i rođendanskim čestitkama. Oskarovac je rekao za britanski magazin GQ da dugogodišnjoj zdravoj prehrani i vježbanju može zahvaliti dobar izgled.

Foto: Instagram

- Dvadeset godina vegetarijanske prehrane i brige o svom tijelu. Važno je zdravo se hraniti i dobro spavati - objasnio je Leto.

Jared je osvojio Oscara za najboljeg sporednog glumca za film 'Dallas Buyers Club' godine 2013. godine. Proslavio se TV serijom 'My So-Called Life'. Osim filmske karijere, Jared je pjevač, gitarist i tekstopisac sastava '30 Seconds to Mars'.

Foto: Twitter/Screenshot2

Leto je nedavno privukao pažnju javnosti kad se pojavio u zračnoj luci u Los Angelesu u ružičastoj majici s popisom plaća najbogatijih američkih modela. Na kapuljači je bila ispisana riječ 'Amerika', a na leđima popis najplaćenijih manekenki u prošloj godini: Kendall Jenner, Gisele Bundchen, Chrissy Teigen, Adriana Lima i Gigi Hadid.

Nikome nije jasno zašto je odlučio baš to staviti na majicu. Kasnije je otkrio da su to promotivne majice njegovog benda pa je uspio privući pažnju javnosti i medija koji su zaključili da je to mudar marketinški potez.