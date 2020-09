Miller: 'Chadwick Boseman se odrekao dijela svog honorara da bih ja bila plaćena zasluženo'

<p>Zvijezda filma 'Crna pantera', <strong>Chadwick Boseman</strong>, preminuo je krajem prošlog mjeseca u 44. godini nakon duge i teške bolesti.</p><p>Kolege su bile šokirane i shrvane zbog njegove smrti, a sada se javila glumica <strong>Sienna Miller </strong>koja je s njim snimila film '21 Bridges'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O NAJBOGATIJIM GLUMCIMA:</strong></p><p>Otkrila je kako se<strong> </strong>Boseman odrekao dijela vlastitog honorara da bi njezin bio onoliki koliki je tražila od produkcije.</p><p>- Nisam znala trebam li ispričati ovu priču ili ne, dosad nisam. Ali reći ću to, jer mislim da je to dokaz tko je on bio. Radi se o najnevjerojatnijoj stvari koju sam doživjela u svojoj karijeri. Jednostavno je nedokučivo zamisliti drugog muškarca u Hollywoodu koji se ponaša tako ljubazno ili s poštovanjem - rekla je u intervjuu za <a href="https://www.empireonline.com/movies/news/chadwick-boseman-boosted-sienna-miller-s-21-bridges-salary-from-his-own-pay/">Empire</a>.</p><p>Dodala je kako je Boseman bio obožavatelj njezina rada i inzistirao je da ona dobije ulogu što joj je laskalo jer je htjela raditi s njim.</p><p>Kada produkcija nije pristala na 33 milijuna dolara (oko 213 milijuna kuna), on je donirao dio vlastitog honorara da bi se njoj ispunili financijski uvjeti. Tada joj je rekao da to u potpunosti zaslužuje.</p><p>U trenutku kada je on radio ’21 Bridges' Miller je, kaže, previše radila i njezina kćer je u tom trenutku krenula u osnovnu školu pa je zaključila da, ako je produkcija želi u filmu, morat će pristati na plaću koju traži.</p><p>Inače, glumica se prije nekoliko godina osvrnula na rodne razlike u filmskoj industriji.</p><p>- Od nas se traži da promoviramo filmove fotografirajući se za naslovnice časopisa. Moramo paziti i što ćemo odjenuti za crveni tepih - ispričala je tada i dodala kako zbog toga smatra da bi im trebalo isplatiti veći honorar.</p>