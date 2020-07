Milojko 'opleo' po Milijani, želi drugu djevojku: 'Kakve babe, ja imam energije za mlade cure...'

Još je nedavno sve upućivalo na pomirbu, ali tenzije između kontroverznih supružnika Milijane i Milojka sve su veće. Božić nakon izlaska iz realityja 'Parovi' želi upoznati novu djevojku

<p>Može ona pričati što želi. Nitko i ništa nju nije promijenilo. Ona je uvijek bila i bit će ljubiteljica staraca. Njezina ciljna skupina su oni od 60 do 80 godina, ispričao je <strong>Milojko Božić</strong> (75) u srpskom realityju 'Parovi' aludirajući na svoju suprugu <strong>Milijanu</strong> (23). Ona je na njegove riječi 'poludjela' pa ga je počela gađati u glavu sa svime što joj se našlo pri ruci. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Milijana vara supruga pred kamerama'</strong></p><p>Prema Milojkovim riječima, nije mogla podnijeti istinu. </p><p>- Eto kako se ona ponaša. Boli je istina. Na svadbi je bio Kobra, ona ga je ljubila i grlila. Nisam povrijeđen. Znam da ne govori istinu. Ona ne može bez starijih muškaraca, to je njezina dijagnoza - bijesan je Milojko.</p><p>Priznao je kako će se 'baciti' na posao čim izađe iz realityja te će sebi pronaći mladu djevojku.</p><p>- Ma kakve babe, imam puno energije da budem s mladom djevojkom. Što će mi neka starija? - odlučan je Božić. </p><p>Milijana je još nedavno rekla kako osjeća krivicu što Milojko ima zdravstvenih problema, a on ju je zbog toga uzdizao u zvijezde. No, čini se kako je ovaj par podosta prevrtljiv pa između njih često eskalira. </p><p>No kada Božić spominje svoju imovinu, Milijana teži pomirbi. On razmišlja o svojem zdravstvenom stanju pa je na vrijeme sastavio oporuku. Bez obzira na to što se i dalje nalazi u reality vili u Zemunu te ne zna što mu donosi sutrašnji dan, otišao je u Tajnu sobu 'Parova' pa se 'bacio' na posao.</p><p>- Dobro sam, nije mi loše, ali mislim kako je vrijeme da to sastavim. Imovina se mora podijeliti - komentirao je Božić. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>