U večerašnjem izdanju popularnog HRT-ovog game-showa Tko želi biti milijunaš? priliku krenuti u pohod na milijun imala su dva natjecatelja. Prvi je u stolac nasuprot raspoloženom Tariku sjeo Milorad Rukavina iz Zagreba, no Milorad je zapeo već na pitanju za 300 kuna. Naime, nije znao uključe li povremeno vozači novijih automobila kako bi odmorili desnu nogu – brzinomat, obrtomat, tempomat ili pak automat. Natjecatelj je prvo rekao automat pa brzinomat, ali Tarik je dao sve od sebe ne bi li mu pomogao doći do točnoga odgovora, te se i našalio nazvavši se četvrtim džokerom "izgubi 2 kilograma". Ipak, urodilo je plodom jer natjecatelj je naposljetku dao točan odgovor - tempomat.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prvoga džokera, onoga "pola-pola", Milorad je iskoristio na glazbenom pitanju za 4000 kuna. Muku mu je zadavala "vinska" pjesma Nene Belana koju je skladao i otpjevao, a ponuđeni odgovori bili su Vino na usnama, Vino noći, Ljubav je tvoja kao vino te Nisi ti više crno vino. Nakon upotrijebljena džokera ostali su nazivi pjesama Vino noći i Nisi ti više crno vino. No, Milorad je iskoristio i poziv. - Vino noći, rekao je džoker.

Od kojega je našeg književnika sačuvano samo jedno djelo, glasilo je pitanje na kojemu je zamolio pomoć znalaca. Je li riječ o djelu Matije Antuna Relkovića, Marka Marulića, Petra Zoranića ili Tituša Brezovačkog?



Ruke su digli Ivan i Josip, a odabrani Ivan rekao je Petar Zoranić (dodavši potom i kako je dvojio između Zoranića i Matije Antuna Relkovića). Natjecatelj je odgovor ponudio kao konačan te je osvojio 16.000 kuna.

Stigao je i do pitanja za 125.000 kuna te iako se odvažio odgovarati, kviz je napustio s iznosom drugoga praga. Rekao je da je zanoktica kožni kalus odnosno tilom, no žulj je odgovor koji bi mu omogućio otvaranje pitanja za četvrt milijuna kuna.



Nakon njega, u vrući stolac sjeo je Roberto Bregović iz Maruševca kraj Varaždina. I njemu je bila potrebna Tarikova pomoć i to na pitanju za 200 kuna. Nije znao je li revolver vrsta pištolja s gitarom, basom, bubnjem ili sintesajzerom. Isprva je kazao gitara pa potom i bas dok uz pomoć "četvrtoga džokera" nije ponudio i točan odgovor – bubanj.

Sreće nije imao ni s džokerom "zovi" kojemu je dvaput pročitao pitanje te mu zbog isteka vremena džoker nije uspio ponuditi odgovor. Što radi onaj kome se ukazao Morfej nakon što ga je "zagrlio" Hipnos, glasilo je pitanje za 2000 kuna, uz ponuđene odgovore - radi kao konj, plače kao kiša, spava kao top i pije kao smuk. Nakon iskorištena poziva, student druge godine Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu odlučio se na odgovor spava kao top i osvojio 2000 kuna.





Potom je posljednja dva džokera upotrijebio na zemljopisnom pitanju za prelazak drugoga praga. Priznavši kako nije na "ti" s hrvatskom geografijom, nije znao nalazi li se na otoku Braču, Hvaru, Korčuli ili Mljetu nastarije naselje Škrip u kojemu je smješten i muzej tog otoka.

Odlučio je upitati znalce, ali nijedan se nije javio. Stoga je zatražio mišljenje onoga iz južnijih krajeva. Josip iz Vrgorca priznao mu je da ne zna, ali i da bi eliminirao Hvar te nekom logikom Brač i Korčulu.





Potom je Roberto iskoristio i džoker "pola-pola" te nakon što su ostali Brač i Korčula odgovorio je Brač, iako ga je prethodno vuklo na Korčulu. Roberta gledamo sljedećega četvrtka kada otvara pitanje za 64.000 kuna.