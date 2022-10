Milovan (73) nastupio je kao Superman u 'Supertalentu': Nosio vreće od 100 kilograma

Nemate valjda vi tremu umjesto mene, upitao je 73-godišnji Milovan Milutinović žiri 'Supertalenta' prije svog nastupa. On se na pozornici pojavio u Supermanovom kostimu i time iznenadio publiku, ali i žiri.

Svojim je talentom trčanja s teškim vrećama od sto kilograma zabavio publiku i žiri, no nije uspio izboriti prolazne glasove za

nastavak natjecanja.

Foto: Luka Dubroja

Pokazao je još jedan talent, a to je pjevanje. Malo je nedostajalo ritma pa su Maja Šuput i Fabijan Pavao Medvešek pomogli Milovanu, ali pomalo bezuspješno. Žiri ga je upitao što će biti ako prođe, je li spreman nositi i 300 kilograma. Na to, naravno, nije bio spreman. Kazao je kako ne misli to napraviti te se naposljetku naljutio na ženske članice žirije. Pri izlasku iz showa rekao je kako su Martina Tomčić i Šuput prepotentne.

Foto: Luka Dubroja

Inače, Milovan dolazi iz Užica i tvrdi da ga zna cijela Srbija. Bodybuildingom se počeo baviti prije 50 godina jer nije primljen u vojsku zbog toga što je tada imao premalo kilograma.

U 70. godini odlučio je upisati DIF. Dvostruki je nositelj Guinnessovog rekorda, a na Olimpijske je igre otišao pješke od Užica do Londona.

Foto: Nova TV

