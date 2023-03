Mira Banjac zbog dugova je pomislila na najgore: 'Počela sam pisati oproštajno pismo...'

Mira Banjac (93) iza sebe ima dugu glumačku karijeru, a nedavno se prisjetila života u Beogradu i teškog iskustva.

- Mijenjala bih veliki mračni dio svog života u Beogradu - rekla je u jednom intervjuu za 'Politiku'.

- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici. Morala sam pozajmljivati novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel 'Metropol', naručila kavu, sjela napisati oproštajno pismo i htjela se baciti dolje - rekla je Mira tada, a sebi nije naudila jer ju je spasio jedan poziv.

- U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Rekao mi je da odradim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz logora, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milijunski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila. Da umirem, ne bih - objasnila je dalje srpska glumica i poručila kako se svog djetinjstva također ne prisjeća s veseljem.

- Ja, u stvari, uopće i nisam bila dijete. Bila sam, eto, neko biće. Odrasla sam u tijeku strašnog rata i užasa. Drugo, živjela sam kod oca koji je bio Amerikanac - izjavila je pa dodala:

- Doveli su ga ovdje kad je imao dvadeset i neku godinu. Nije ni znao srpski, oženili su ga mojom majkom koja je bila lijepa djevojka - rekla je i dodala kako su njeni roditelji živjeli četiri godine zajedno, a onda su se rastali i otac se vratio za Ameriku.

Mira je priznala kako joj je starost dala ogromnu mladost.

- Ja se trudim da ne budem smiješna žena, da ne tražim uloge koje mi ne odgovaraju. Svojih se bora ne stidim, one su mi i napravile veliku karijeru i vrlo sam im zahvalna - poručila je jednom prilikom glumica, koja je svoj mir pronašla u Americi.

