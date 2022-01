Već na drugoj godini studija glume Mira Furlan počela je dobivati angažmane. Tada još neafirmirana djevojka, natprosječno obrazovana i puna elana počela je prihvaćati brojne uloge. Redale su se one kazališne, a uskoro i filmske, one manje prihvatljive, ali i one primamljive. Kao studentica Akademije dramskih umjetnosti s kolegama bi ljeta provodila na Dubrovačkim ljetnim igrama gdje su studenti igrali epizodne uloge u predstavama renomiranih redatelja.