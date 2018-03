'Miranda' želi biti guvernerka: 'Stvari se trebaju promijeniti'

Glumica i liberalna aktivistica Cynthia Nixon (61), poznata kao Miranda u seriji 'Seks i grad', objavila je u ponedjeljak da će se natjecati za guvernerku New Yorka, izazivajući sadašnjeg guvernera Andrewa Cuoma (60) u utrci za demokratsku nominaciju.

- Volim New York i objavljujem kandidaturu za guvernericu - napisala je Nixon na Twitteru.

Cuomo, sin pokojnog guvernera New Yorka Maria Cuoma, ove godine traži treći mandat. Stranački izbori će se održati 13. rujna, a izbori za guvernera 6. studenoga.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

- New York je dom dom. nikada nisam živjela nigdje drugdje. Kao dijete sam imala sam prilika kakvih današnja djeca nemaju, naši su nas vođe razočarali, rekla je glumica. Upravo zbog toga, ističe u promotivnom videu, želi promjenu. Glumica smatra da je vrijeme da 'žene vode i budu glasne'. Cuoma je optužila da je razlog velike razlike između bogatih i siromašnih škola u New Yorku.

Cynthia je već izrazila želju da se 'baci' u politiku jer smatra da žene i članovi LGBT zajednice moraju doći na vodeće pozicije kako bi se društvo promijenilo.

- Ako želimo popraviti svijet, onda to trebaju učiniti oni koji najbolje znaju kako je to izvući deblji kraj u društvu - rekla je Nixon.

Glumica, komičarka i voditeljica Rosie O'Donnell podržala je svoju kolegicu u naumu.

- Ona ima moju potporu. Jedinstvena je, draga, pametna i hrabra, poput pravog vođe - rekla je Rosie.

Cynthia ima troje djece, a upravo su je ona potaknula da se bori za manju razliku između vrsta školovanja bogate i siromašne djece.

- Ona se bori za veću jednakost u školstvu već 15 godina. Kao majka s djecom koja pohađaju javne škole, Cynthia je glas svih roditelja koji smatraju da su im djeca zakinuta. Vrlo dobro je upoznala s politikom i jako je draga i inteligentna, pravi je vođa. Mislimo da bi njena kandidatura oduševila glasače - rekli su iz organizacije kojoj je cilj poboljšati kvalitetu edukacije za svu djecu, čiji je Nixon glasnogovornica.

Glumica, koja je često progovarala o politici i problemima u New Yorku posljednjih godina, je od 2012. u braku s Christine Marinoni.

- Ako smo išta naučili otkad je Trump predsjednik je da ne postoji konjica koja će nas spasiti. Sami se moramo spasiti. Ove godine, svatko od nas mora učiniti nešto da se promjena ostvari - pisala je Nixon u siječnju ove godine, u kolumni za CNN.

Taking our country back is going to require all of us to step up and take action -- including more women, people of color, queer people, and first-generation Americans running for office. https://t.co/hLq3D0wmNq