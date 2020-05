Mirela napušta biznis, deblji je kraj izvukla konkurentica Iva...

Dok se nogometaši druže isključivo s nogometašima, njihove wagsice osuđene su na zajednička druženja. Upravo iz takvih druženja je nastalo nekoć veliko prijateljstvo između Mirele Forić Srne (38) i Ive Radić (43), bivše Balaban. Kad su postale svjesne da karijere njihovih muževa neće biti vječne, odlučile su osnovati zajednički portal koji je bio balkanska franšiza poznatog ruskog portala modne ikone Miroslave Dume.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Mirela i Iva uspješno su vodile zajednički posao nekoliko godina, no nekoć nerazdvojne prijateljice rekle su jedna drugoj zbogom. Pravi razlozi njihova rastanka nisu poznati jer su to cure odradile damski, uz ugovor o tajnosti, no neslužbeni razlog nagađanja kažu da je bio sukob interesa.

Iva Radić je odlučila pokrenuti konkurentski portal pa su postale opake konkurentice. Neke od bivših zajedničkih prijateljica pripale su timu Forić, a druge timu Radić. Budući da su u timu Radić ostale više “poznatije” dame, poput Severine, Ive Todorić, Karle Kaić i wagsice Anice Kovač, kod samozatajne Mirele prešle su manje poznate, nove wagsice Izabel Kovačić, Vanja Modrić, Matea Ibanez i Franka Batelić.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Na prvu možda izgleda kao da je u toj cijeloj priči Iva Radić izvukla deblji kraj, ali ovim novim IT djevojkama okupljenima oko Mirele tek predstoji vrijeme da se pokažu u tom “okrutnom” svijetu wagsica, koji samo na prvu izgleda kao da je bajan. Budući da je Mirela Forić napustila posao s početka priče i taj dio kolača prepustila Ivi Radić, možemo samo zaključiti da je ovu utakmicu ipak dobila Iva Radić.

Iva i Mirela

Nekoć nerazdvojne prijateljice i poslovne suradnice postale su opake konkurentice, svaka sa svojom ‘vojskom’ wagsica.

Foto: PIXSELL

Vanja i Monika

Bivše Mamićeve nevjeste nekad su zajedno ljetovale na Pagu. Monika se nakon razvoda od Marija povukla iz javnosti, s Vanjom više nije u kontaktu, a njezinu bivšemu mužu Zoranu duguje lovu.

Foto: Pixsell/Promo

Coleen i Rebekah

Supruga nogometaša Waynea Rooneya ‘uhvatila’ je suprugu Jamieja Vardyja kako je trača na Instagramu još prošle godine. Rat se nastavlja - na sudu.