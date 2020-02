Mirela Videk: 'Sva sam u ulozi, sin (4) me počeo zvati Regica'

Čvarci, šunka, sir, jogurt, kukuruzni kruh... Bio je to jelovnik na ulazu u Kazalište Kerempuh, a prigoda je bio “Gablec s Gruntovčanima”.

U nedjelju, 8. ožujka na rasporedu je premijera nove predstave, rađene po “predlošku” iz serije.

- Hvala prijatelju Filipu Šovagoviću koji mi je rekao da moram raditi Kerstnera (autor, op. a.). Ovo je nikad ekranizirana priča, a tema je cesta. Tu sam sve povezao s današnjim vremenom dodavši lik Marinele Puvalo, državne tajnice - rekao je redatelj Boris Svrtan.

Dudeka glumi Matija Šakoronja, Regicu igra Mirela Videk Hranjec, Hrvoje Kečkeš je Presvetli, a Boris Svrtan glumi Cinobera...

- Ta je uloga bila u zraku pa sam je dodijelio sebi - objasnio je Svrtan.

Veliki je to izazov za mlade glumce Videk Hranjec i Šakoronju. Dudek i Regica ušli su u legendu.

- Svi znamo za Draža. Nedavno sam bio u školi, pa i učenici sedmih i osmih razreda znaju za njih - rekao je Šakoronja.

Videk Hranjec velika je čast igrati Regicu, a baki i djedu, s kojima je kao klinka gledala seriju, ponos.

- Ne smijem ih razočarati, stalno me pitaju kako ide. A ide dobro, ja sam iz Bedekovčine, pa mi nije veliki problem bio naučiti jezik. Imam pozitivnu tremu i sva sam u ulozi. Toliko često to spominjem da me sin, četverogodišnji Lav, počeo zvati Regica - rekla je Mirela.

