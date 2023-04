Mirjana (69) iz 'Večere' otkriva nam: 'Imam 11 unučadi, petero djece i u braku sam 38 godina'

Dvadeset godina sam kuhala u restoranu, nisam ja od jučer! Volim i znam sve skuhati od najskromnijih do najbogatijih jela. Sedamdeset godina ću uskoro napuniti, no ne odričem se ničega, priča nam Mirjana Brlobaš (69) iz Gornje Podgore. koju gledatelji ovoga tjedna prate u 'Večeri za 5 na selu'. Mirjana nam sada priča o svojoj djeci, unučadi te je dala savjet svojim vršnjacima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ova umirovljenica, krojačica i kuharica gledatelje ispred malih ekrana osvojila je pozitivnim duhom, a otkrila nam je kako se odlučila prijaviti u kulinarski show.

- Prijavila sam se zbog novog iskustva, da se družim i vidim znam li još uvijek kuhati - našalila se simpatična Mirjana.

Foto: RTL

Mirjana živi sama s mužem, a u braku su već 38 godina. Tajna njihove duge i zdrave veze je, kaže nam, razumijevanje i poštovanje.

- Mi smo u braku 38 godina, oboma nam je to drugi brak. U tom braku smo dobili zajedničko dijete, on ima još jedno iz prvog braka i ja troje djece otprije i to vam je tako - petero djece. Volimo se svi zajedno, svi se jako volimo - objasnila nam je.

Veliku obitelj čine pet kćeri i jedanaestero unučadi, a Mirjana je postala baka s 37 godina.

- Najstarija unuka ima 32 godine, a najmlađi unuk deset godina. Funkcioniramo odlično, svi za jednog - jedan za sve, mi smo takva obitelj - govori nam.

Foto: RTL

I dječica i unučad, kaže nam, pomažu joj kuhati.

- Kada se okupi uži krug obitelji, nas je 35 - 40. Sad su bili za Uskrs kod nas, svi su došli i gledati sa mnom 'Večeru za 5 na selu' i tako - objasnila nam je ponosna Mirjana.

Foto: Privatni album

Slobodno vrijeme voli provoditi pjevajući u KUD-u te dodaje da je jako ispunjava šetnja šumom i branje gljiva. Pitali smo je i da nam otkrije tajnu svog mladolikog izgleda:

- Samo zato što sam pozitivna, razmišljam pozitivno i ne predajem se. Mislim da me to drži, to me drži! Puno šetnje i aktivnosti.

Foto: RTL

Osim pjevanja i dugih šetnji, Mirjana voli izrađivati i raznorazne ukrase te se brine o vrtu.

- Izrađujem ih od krep papira. Radim cvjetiće, bukete, ma sve - kaže nam te dodaje da kosi i travu.

Foto: RTL

Od protukandidata je dobila samo 27 bodova, a kaže, pogodilo ju je kada je vidjela ocjene. Ako pobjedi, nagradu će iskoristiti na djecu i unučad.

- Ne pucam na nagradu, to sam i izjavila, ne pucam na nagradu, već isključivo na to da budemo korektni - objasnila je.

Foto: RTL

Za kraj smo je pitali koji savjet bi dala svojoj generaciji.

- Znate što bih ja, ali to je nemoguće, da se mladi odreknu mobitela. To je pokvarilo mladež, ništa ne znaju, ništa. Moji mene unuci zovu i ispituju što će i kako, mi smo takva obitelj, a takvih je malo. Uvijek smo suprug i ja djecu štitili, pomagali im, pripremali, kuhali, sve za njih. Svojim vršnjacima bi teško dala savjet, ljudi su mrzovoljni i teško se druže, povukli su se u svoje domove. Treba se šetati, pozitivno razmišljati. Sedamdeset godina ću uskoro napuniti, no ne odričem se ničega - zaključila je umirovljenica Mirjana.

POGLEDAJTE INTERVJU S JELENOM PERČIN: 'ZATVORILA SAM OČI TO JE BILA GREŠKA'

Najčitaniji članci