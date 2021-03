Srpski glumac i bivši ministar kulture Branislav Lečić (65) odbacuje optužbu za silovanje, za što ga je optužila kolegica Danijela Štajnfeld (37). U iskazu je priložila i snimku razgovora u kojem pričaju o navodnom silovanju, a Lečić to tad nije demantirao.

- To je moje iskazivanje nježnosti, a ne nepoštovanje. To je dostignuće. Da si ti došla do tog stupnja moje zainteresiranosti da kod mene izazivaš tu emociju. Jesi li normalna? To je za čast, a ne za osjećaj ugroženosti - čuje se na snimci. Javila se i majka glumice, Marija Šfajnfeld, koja kaže kako je za sve znala.

- Mi roditelji volimo svoju djecu i uz njih smo cijeli naš život. Sve sam znala, a sve što je moja kći rekla je točno - ispričala je Marija Štajnfeld. I srpska voditeljica Hristina Stojiljković je na Twitteru objavila niz nasrtljivih poruka koje je dobivala od Lečića.

- Hristina, ne mogu da odolim, a da ne kažem. Dopala si mi se danas. Tvoja energija ima pamet i erotiku, a to je rijetka kombinacija - napisao joj je. Ona mu nije odgovarala, tvrdi, dok joj se on nastavio javljati, a osim poruka, počeo ju je i nazivati.

Poznata glumica Mirjana Karanović (64) bila je među prvima koja se oglasila povodom optužbi na Lečićev račun. Glumica s njim igra u kazališnoj predstavi 'Mamu mu jebem, ko je prvi počeo'. Tim povodom je objavila na svom profilu:

- Poštovani, obavještavam va da odbijam igrati s Branislavom Lečićem u predstavi ‘Mamu mu jebem, ko je prvi počeo’, u znak protesta zbog njegova ponašanja prema kolegici Danijeli Štajnfeld. Ovo se odnosi i na sve eventualne buduće predstave s istim glumcem. Spremna sam da predstavu igram ako se odlučite da ga zamijeni drugi glumac. Srdačan pozdrav, Mirjana Karanović.

Objavila je to u utorak, a u srijedu nam je u telefonskom razgovoru pojasnila:

- Vjerujem djevojci. Vjerujem Danijeli Štajnfeld jer je nemoguće izmisliti takvu priču. Nemoguće je da bi prolazila sve ono što je prošla, od bijega iz zemlje pa do danas, kad živi pod takvim pritiskom. Ona doista nema motiva izmišljati takvu priču. Osim toga, čula sam snimku telefonskog razgovora i prepoznala sam njegov glas - rekla je nam glumica.

Na pitanje je li ikad mogla pretpostaviti da bi Lečića netko mogao optužiti za silovanje, Mirjana Karanović iskreno je odgovorila:

- Nikad! Ja tog čovjeka ne mogu prepoznati. Sve to me silno šokiralo.