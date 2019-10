Mirjana Majurec: 'Zbog Mlinke mi je Zidane dolazio doma...'

Bila je to velika ljubav koja se rodila u kazalištu. Mirjana Majurec (67) iza sebe je tada imala brak s glumcem Ivicom Vidovićem, s kojim je dobila sina. Glumačka karijera bila joj je na vrhuncu, uloge u Gavelli samo su se nizale. Na drugom kraju grada Ćiro Blažević (84) stvarao je jednu od najvećih Dinamovih generacija u povijesti, slavnu ‘82.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Oduvijek je imao osebujan stil i metode pa je tako jednom i kompletnu momčad poveo u kazalište, iako su u to doba nogometaši često bili gosti teatra. Marko Mlinarić (59) bio je velika zvijezda i jedan od najboljih igrača “modrih”. Na jednoj predstavi vidio je Minju Majurec, danima mu nije izlazila iz glave.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Ja sam samo čula nakon nekog vremena da se ‘neki mali raspituje za mene’. Ubrzo smo se upoznali i tako je sve počelo - ispričala je svojedobno glumica. U odnosu na današnja vremena, bila su to neka druga, romantičnija doba. Nogometaše se moglo vidjeti u odijelima, išli su u kazalište, posjećivali gradske kavane, bili kavaliri... Minja i Mlinka bili su mladi i uspješni, imali su svoje karijere i bili su zvijezde. Ljubav se brzo rodila, no posao ih je nakratko razdvojio.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Mlinarić je 1987. otišao igrati u Auxerre. U Francusku je otišao sam, Minja i Luka ostali su u Zagrebu. Ako se može reći da je jedan nogometni trener, Ćiro, kumovao njihovu upoznavanju, onda je drugi, onaj iz Auxerrea, slavni Guy Roux (80), kumovao njihovoj svadbi. Stari je lisac, osim nogometnog znanja, bio i veliki psiholog. Shvatio je kako je Mlinki teško bez obitelji.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Tražio je da se sa sinom doselim Marku u Francusku i da se vjenčamo. Tako je i bilo - prisjećala se Mirjana i dodala kako ih je Roux često posjećivao u njihovu francuskom domu.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Minji je, ipak, nedostajao Zagreb, ali i glumački angažman, pa bi Roux nju i Luku poslao privatnim avionom na nekoliko dana u Zagreb. Mlinka je nakon dvije godine Auxerrea prešao u Cannes. Živjeli su u vili izvan grada, imali su bazen i teniski teren.

- To je bio čisti glamur. Pa tamo su uoči utakmice u ložama dijelili jagode i šampanjac, a mene to baš i nije zanimalo. No tamo smo upoznali i velikog Zinedinea Zidane (47) te se družili s njim - rekla je Majurec. Od Marka se razvela 1995., no ostali su u sjajnim odnosima.

