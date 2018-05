Mirko je odbijao tražiti nagradu kad je pomagao kao Joker zovi

Mirko je bio napredniji od svoje generacije. Znao je čitati i pisati prije osnovne škole. Jednom su u prvom razredu imali mjerenje koliko mogu pročitati riječi u minuti, a Mirko je briljirao. Pročitao ih je 90, kaže nam Marijan Miočić (60), brat pokojnog kvizomana Mirka Miočića.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Omiljenog lovca kviza ‘Potjera’ svi se rado prisjećaju. U spomen su mu prošle godine organizirali i kviz prvenstvo u Zadru

Iako su i on i brat bili odlikaši, tvrdi da nikad nisu učili. Prvotno je Mirko apsolvirao pravo, ali je odustao od fakulteta. Miočić je prvi put nastupio u kvizu '3, 2, 1 - ali vrijedan' sa 17 godina. Marijan otkriva da je Mirko cijelu svoju obitelj 'zarazio' kvizovima, a zbog njega su mijenjali i pravila 'Milijunaša'.

- Mirko jednostavno nije znao reći ‘ne’! Stalno bi ga ljudi zvali i molili da im bude ‘Joker zovi’, a on ih nije htio odbijati da im se ne bi zamjerio - tvrdi Marijan te dodaje da su zbog toga promijenili pravila kviza i odredili da se jednu osobu može zvati najviše tri puta godišnje. Brata je, kaže, uvijek vozio na kvizove jer Mirko nije imao vozačku. Tako se nekoliko puta i susretao s ekipom iz 'Potjere' te bio na njihovim snimanjima.

Foto: Privatni album BILI SU PRIJATELJI Kad god bi Tarik došao u Zadar, Mirko bi pohitao iz Rtine u grad

Kroz smijeh priznaje da su se svi ukućani spasili otkad se novine mogu čitati preko interneta, jer dok su postojala samo tiskana izdanja, Mirko je kupovao više od pet različitih novina dnevno. Jedan od ljudi koji se Mirka najbolje prisjećaju je i voditelj Tarik Filipović (46), koji ga je i ugostio na stotine puta u kvizu 'Tko želi biti milijunaš'.

- Mirka sam volio zvati legendom, no on se uvijek opirao kad bih mu to rekao, ali je to uistinu bio. Upoznao sam ga na ‘Milijunašu’, no pamtim ga još iz ‘Kviskoteke’. Bio je strašno zanimljiv lik. Jako ga se često sjetim i nikad ga neću zaboraviti – rekao nam je Filipović. Marijan se prisjeća kad je 2016. objavljena lažna vijest da je Mirko preminuo, što ga je jako uzrujalo.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL ROĐEN U RTINI Mali Mirko zajedno s majkom i ocem

- Te večeri sam gledao vijesti, a na televiziji u donjem dijelu su se prikazivali neki naslovi, među kojima je pisalo i da je Mirko umro. Odmah me je nazvao i u nevjerici mi rekao što je pročitao. To ga je šokiralo. Skroman kao i uvijek, Mirko je uvijek odbijao tražiti dio nagrade koju bi netko osvojio uz njegovu pomoć dok je bio 'Joker zovi'.

- Nikad nije tražio ništa. Ako bi mu netko dao neki poklončić, to bi uzeo - kaže Marijan. Priznaje da Mirko nije bio discipliniran u svojoj bolesti.

- Bio je čovjek od naroda. Volio je popiti i pojesti, stoga je imao i neke svoje poroke – rekao nam je otvoreno. Tvrdi da je Mirkova želja oduvijek bila da posjeti Ameriku jer tamo imaju puno rodbine, no ta mu je želja ostala neostvarena. Bio je rođak svjetskog prvaka u mješovitim borilačkim vještinama Stipe Miočića, s kojim se prvi put uživo upoznao 2014. godine. Rado ga se prisjećaju i kolege s kviza 'Potjera'.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Nije imao vozačku, ja sam mu bio šofer, kaže Mirkov brat Marijan

- Mirka sam prvi put gledala na televiziji. Za mene je stvarno bio veličina i pojam te sam imala golemo strahopoštovane prema njemu. Bio je jako simpatičan i samozatajan, a uz sve to bio je i pravi čovjek – rekla nam je Morana Zibar.

NESALOMLJIVI OPTIMIZAM

Lovac Krešimir Međeral je Mirka upoznao na snimanju kviza 'Diplomac' 1998. godine. Iako se nisu previše privatno družili, Međeral tvrdi da je Miočić ostavljao dojam osobe koja je jako sigurna u svoje znanje. Mladen Vukorepa ga je također upoznao na snimanju 'Diplomca', baš kao i Krešo. Kaže da će Mirka pamtiti po njegovim kvizaškim uspjesima, ali i po ljudskim kvalitetama.

Foto: Privatni album

- Najviše ću ga pamtiti po tome što je u najtežim trenucima svoje bolesti sačuvao vedrinu i nesalomljivi optimizam. Do kraja je vjerovao da će se vratiti u ‘Potjeru’. Nedostaje mi i često ga se sjetim kad sjednem u lovačku stolicu – rekao nam je Vukorepa. Danas je prva godišnjica smrti legendarnog kvizomana. Iako je bolovao od dijabetesa, zbog kojeg su mu amputirali nogu ispod potkoljenice, Mirko je preminuo od vrlo agresivnoga galopirajućeg karcinoma jetre. Posljednje dane proveo je u zadarskoj bolnici. Obitelj mu nije imala srca reći da su mu dani odbrojani.

- Brat mi se počeo osjećati loše, bio je slabije pokretan i teže je disao pa je odlučio da ga vozilom saniteta odvezemo na pregled u bolnicu. Tamo su ga pregledali i ustanovili tu tešku dijagnozu od koje mi se sledila krv u žilama. Kad smo saznali da je gotovo, Mirka nismo htjeli opterećivati tom tužnom istinom i željeli smo ga pustiti da ode u miru - tužno nam prepričava brat Marijan. Na susjednom odjelu je istodobno ležala i njegova majka Marija, također dijabetičar, koja je preminula samo nekoliko dana nakon sina Mirka.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

KVIZ PRVENSTVO ZA MIRKA

- Nakon što sam pokopao Mirka, umrla mi je i majka. U osam dana morao sam organizirati dva pogreba. To je bilo strašno - priznaje Marijan. Na posljednji ispraćaj stigli su brojni ljudi, među kojima i njegovi kolege lovci iz 'Potjere', kao i voditelj Tarik Filipović. Mirko se rodio 23. srpnja 1956. godine.

Foto: Screeenshot/YouTube

Osnovnu i srednju školu završio je u Rijeci, a 1978. je upisao pravni fakultet. Iako je pravo apsolvirao, nikad ga nije završio. Prošle godine su mu u spomen u rodnom Zadru organizirali dvodnevno kviz prvenstvo, a želja organizatora je da to postane tradicionalno natjecanje.