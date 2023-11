Mirna Berend: 'Štulić je samo za mene to napravio, ponosna sam još uvijek na tu emisiju uživo!'

Snimka ima “patinu” starosti, pa i je snimljena prije više od 33 godine. U HTV-ovu studiju su Mirna Berend (57) i Branimir Johnny Štulić (70).

- Ne sjećam se ni kako se zvala emisija niti koje je godine točno bilo, mislim da je bila 1989. Znam samo da je urednik bio Milan Mitrović i da je rekao da nema šanse da mi Johnny Štulić dođe jer on nikome ne daje intervjue. No ja sam bila školska kolegica s Igorom Kelčecom, fotografom koji je Štuliću radio neke naslovnice albuma, bili su povezani jako i on mi je pomogao. Pa ne možeš ni doći do njega, nema telefona, ničega. No uspjeli smo - prisjetila se Mirna Berend.

Foto: Facebook/screenshot

U Holandiji ste se oženili, upitala je Mirna gosta, a on je šeretski odgovorio: "Sve je to za ljude".

Pričao je kako ima pjesama za trostruki album, ali kad ga počne snimati, stvarat će još pa će biti i za šesterostruki. Dodao je Štulić potom kako izgleda njegov život u tuđini. Tad tuđini, nije još ni slutio da će mu, zapravo, Nizozemska postati dom.

- Stvaram, pišem i perem suđe doma, ne - opisao je tadašnju svakodnevicu Štulić.

Pripremao se za brak

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL



O bračnom životu je rekao:

- U principu mi odgovara, ne. Ja sam još davno spremio za to, 20 godina. Davno sam pročitao Nušićevu autobiografiju, kad on završava to sa ženidbom, poslije toga više nema autobiografije.

Tad ga je Mirna zamolila da uzme gitaru u ruke i otpjeva nešto od tih novih pjesama.

- Ja ću pokušati, ja to nisam ni probao. U Holandiji sam napravio, a zove se 'Meni se dušo od tebe ne rastaje' - rekao je i počeo pjevati: "Nije važno odakle sam, sve dok znadem kuda putujem...".

Foto: Privatni album

- Baš me zanima je li Johnny nekome u emisiji, u studiju, uživo premijerno izveo pjesmu koju još nije ni snimio. Mislim da nije - kaže Mirna pa se nastavlja prisjećati:

- Znam da sam bila beskrajno sretna kad je došao, pa vidi se na snimci da sam sva zbunjena. Imala sam pitanja koliko hoćeš, a ne znaš koje bi mu postavio. Izgledalo je nemoguće da dođe, a on je kod mene u studiju s gitarom, i još će otpjevati pjesmu koju još nije ni snimio. Jako sam sretna i ponosna zbog toga.

Foto: Sinisa Hancic/Pixsell

No pitanje koje je znala da mu treba postaviti glasilo je: "Kad ćeš se vratiti?".

- Pa ja vjerujem skoro, samo moram neke stvari organizirati vrlo dobro ovaj put - rekao je tad, ali još se nije organizirao, a čini se da ni neće.

Poznavala ga je Mirna i prije, ali ne predobro.

- Kad je imao koncert u Sisku, družili smo se, opet zahvaljujući Igoru Kelčecu. Zadnje smo se čuli prije valjda više od deset godina. Bila sam kod Alke Vuice i ona je imala njegov broj pa smo ga nazvale i izmjenjivale slušalicu - kroz smijeh nam priča Mirna pa nastavlja:

- Citirala sam stihove iz pjesme 'Užas je moja furka'. Rekao je da su baš super i pitao tko je to napisao. Pa ti, rekla sam mu.

Foto: Sinisa Hancic/Pixsell

Smatra da je bio "prorok", da tek sad možemo shvatiti neke njegove riječi, s odmakom vremena. Kako kaže, nitko nije "prorok u svom selu, a ni gradu i državi".

- Bio je ispred svog vremena. On je oduvijek bio svoj, ali bio je i šarmantan, zgodan. Ma Johnny je genijalac. Dugo sam se nadala da će doći napraviti još jedan koncert, iako mislim da su za to male šanse, da je nemoguće, ali s njim se nikad ne zna. Zanima me koliko bi on Arena napunio, evo, ja mislim barem deset. Voljela bih ga vidjeti na pozornici - nada se Mirna Berend.

Foto: Stojan Lasic/PIXSELL

Nekad među najomiljenijim voditeljicama, danas je daleko od tih "voda". Priznaje kako vodi sasvim drugačiji život, nema više tulumarenja i partijanja.

- Živim suprotno od onoga kako sam živjela nekad. Rijetko izlazim. Bila sam ove godine kuma Saloonu i to se meni čini kao maturalac. Rijetko kad izađem, ja to zovem maškare, tad stavim 'ratničke boje' i izađem - kaže nam pa otkriva:

- Baš sam nedavno prijateljima rekla kako nikad u životu nisam bila sretnija. Ne tražim puno, ne trebam puno i lijepo mi je.

Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL

'Volim to što radim'

Nismo uspjeli saznati je li to zbog ljubavi, ostalo je to pitanje u zraku, ali drago nam je da je sretna. Planova joj ne nedostaje, a jedan koji je u tijeku je i nova kolekcija nakita, čijom se izradom bavi zadnjih godina, kao i vlastitom kozmetičkm linijom krema koje se zovu "Anđeoske".

Foto: Privatni album

- Upravo radim na novoj kolekciji koja u prosincu ‘ide van’. Napravila sam je samo s biserima i samo s koraljima. Jako sam zadovoljna. A i dalje radim ‘po starom’, ne želim taj web shop jer ne želim komunicirati s aparatima, to ionako stalno moram. Ako ti se nešto pokvari, aparat, na pošti, opet aparat... To ne želim. Moje klijentice znaju da im ja odgovaram na upite na društvenim mrežama, da sam ja iza toga, i volim s njima komunicirati - rekla nam je Mirna za kraj.