Mirna gladuje 2 mjeseca po 16 sati na dan: Izgubila sam šlaufić

Voditeljica je na društvenim mrežama otkrila režim prehrane koji savjetuje i svima ostalima. Drži se povremenog posta već dva mjeseca i tvrdi kako se osjeća puno bolje

<p>Televizijska voditeljica i glumica <strong>Mirna Maras Batinić </strong>(41) na Instagramu je objavila fotografiju kojom je pokazala rezultate intermittent fastinga, odnosno povremenog posta. To je poseban režim ishrane na kojem je Mirna dva mjeseca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Mirnom</strong></p><p>- Osam sati jedem bilo što, a 16 sati pijem samo vodu, čaj i kavu. Dva dana u tjednu napravim pauzu. Ne radim to zbog viška kilograma, već zato što se puno bolje osjećam. Imam više energije, izgubila sam 'šlaufić' oko trbuha, ne osjećam se napuhano. Bojala sam se, ali uopće nije teško izdržati tih 16 sati - napisala je voditeljica.</p><p>Dodala je kako svatko sebi složi režim kako mu odgovara, a njezin je ritam od 10 do 18 sati. Povremeni post inače potiče stanje autofagije. U slobodnom prijevodu znači 'jesti samog sebe', a to stanje organizmu pomaže da se očisti i oslobodi negativnih stvari. </p><p>Pratitelji na društvenoj mreži Mirnu su pohvalili na račun izgleda, a neki su joj pisali kako su i oni na tom istom režimu prehrane.</p><p>- Blistaš, predivna si. Hvala ti na korisnim informacijama - pisali su joj.</p><p>Maras im je poručila neka istraže temu, jer je važno i zdravo za cijeli organizam. </p><p> </p>