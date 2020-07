Mirna iz 'Savršenog' još solira, a izgled je potpuno promijenila

Zagrepčanku su gledatelji svojedobno proglasili za miss simpatičnosti, što joj je, priznaje, imponiralo. Iako je otad promijenila svoj imidž, obožavatelji je i dalje prepoznaju na ulici

<p>Zagrepčanka <strong>Mirna Gostinski </strong>(25) prije dvije godine osvojila je srca gledatelja kada se pojavila u prvoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'. Tada je otkrila kako je uvijek spremna za neku akciju, glasna je i voli puno pričati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mijo Matić je bio 'Gospodin Savršeni'</strong></p><p>Za sebe kaže kako je poštena i radišna te flegmatična osoba. Kod muškarca joj je najvažniji karakter, dobar smisao za humor i dobrota. Ono što nikada ne bi oprostila je prevara. Nada se kako onome koji joj se svidi neće biti previše naporna i željna pažnje jer kako u šali kaže - sve su žene dosadne kad se zaljube. Mirna svojeg 'Gospodina Savršenog' još uvijek nije pronašla. </p><p>- Ne, nisam pronašla svog gospodina savršenog, a i iskreno sad imam vremena, malo ću uživati, odmarati, putovati pa kad se dogodi, dogodi. Nije žurba - rekla je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3858520/sjecate-se-mirne-iz-gospodina-savrsenog-nosim-naocale-imam-kratku-i-svijetlu-kosu-ali-ima-ljudi-koji-me-i-dalje-prepoznaju/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>U showu nije osvojila srce <strong>Gorana Jureneca</strong> (39), ali je sklopila nova prijateljstva. Tvrdi kako je ostala u kontaktu s nekim djevojkama. Mirnu su gledatelji svojedobno proglasili za miss simpatičnosti, što joj je, priznaje, imponiralo. Iako je otad promijenila svoj imidž, obožavatelji je i dalje prepoznaju na ulici. </p><p>- Da, ajme, imam osjećaj da će me taj nadimak pratiti još neko vrijeme! Iako, iskreno prošle su već dvije godine i ja sam se dosta promijenila - nosim naočale, imam kratku i svijetlu kosu, ali ima ljudi koji me i dalje prepoznaju - rekla je Mirna. </p><p>Trenutačno radi kao konobarica u jednom zagrebačkom kafiću, a tvrdi kako se u show poput 'Braka na prvu' ne bi prijavila. </p><p>- Moj život nakon 'Gospodina Savršenog' se i nije nešto puno promijenio i dalje sam to ja mala razigrana djevojčica, a to mi je i najvažnije. Iskreno, ovaj show mi je puno pomogao da upoznam sebe pa je zasad moj odgovor da ne bih išla u 'Brak na prvu', ali Bože moj, nikad se ne zna, sve se može promijeniti - zaključila je Gostinski. </p><p> </p><p> </p>