Mirna Posavec (30), kandidatkinja četvrte sezone emisije 'Život na vagi', na Instagramu često objavljuje fotografije iz teretane te s pratiteljima dijeli zdrave obroke koje si priprema.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, sada se svojim pratiteljima na društvenoj mreži pohvalila novim uspjeh. Napisala da joj je cilj bio smršavjeti još 10 kilograma te da je u toj namjeri uspjela.

- Cilj mi je bio s početnih 80 kilograma doći na 70. Danas sam na posljednjem vaganju imala 70.1 kilogram! Kao što sam rekla već stotinu puta, vaga nije najbitnija, ali ipak je lijepo vidjeti ovaj broj. Ostvarila sam i nešto što mi uopće nije bilo ni na kraj pameti, a to je da sam došlo do ukupno skinutih 65 kilograma otkako sam krenula ovim putem - napisala je Mirna uz fotografiju na kojoj ju možemo vidjeti prije i poslije transformacije.

Napisala je ona i da je na prvoj fotografiji imala 135 kilograma.

- Maksimalno sam imala 135.1 kilogram (usput, nije mi baš ugodno što sam objavila ovu fotku, ali morate vidjeti da se sve može kad se potrudiš pa tako i doći od prve fotke do druge). Ono što se skrivalo ispod površine, ispod svih tih kila: osoba koja nije mogla živjeti život koji je željela, a danas me ništa ne sprječava da radim što želim jer sad to mogu - napisala je Mirna koja je nakon završetka showa nastavila trenirati te je promijenila način prehrane.

- Na drugoj fotki imam tih famoznih 70.1 kilograma i ne idem dalje - dodala je i zaključila kako je zadovoljna postignutim te da je presretna jer je uspjela u onome što je htjela.

Ispod objave izgled i upornost Marine pohvalili su mnogi, a komentar ispod fotografije ostavio je i njezin trener iz 'Života na vagi' Edin Mehmedović (39).

- Mala, sve znaš - napisao je trener uz emoji srca.