Mirna iz 'Života na vagi' otkrila tajnu nove linije: 'Skinuti kile je najlakše, onda kreće izazov...'

Mirna Posavec (30), kandidatkinja četvrte sezone popularne TV emisije 'Život na vagi', za RTL je progovorila o privatnom životu, karijeri, ali i promjenama koje su uslijedile nakon izlaska iz showa. Osim što se u 'Životu na vagi' fizički promijenila, Mirna je daljnjim uspjesima pokazala koliko je psihički jaka i kako se upornost u isplati. Upravo zbog toga, danas je uspješna fitness trenerica, a na svom Instagram profilu s pratiteljima često dijeli zdrave obroke i životne navike.

- Moj život se promijenio u potpunosti. Postala sam nova osoba zbog svega što sam prošla - započela je Mirna kojoj je, kako kaže, odlazak u show bila jedna od boljih odluka u životu.

S obzirom na to da je danas instruktorica fitnessa, Mirna je otkrila tko su njezini klijenti i kako im pomaže.

- Moji klijenti su osobe s prekomjernom tjelesnom težinom koje ne znaju kako si pomoći. Znaju da sam prošla kroz proces mršavljenja pa im je lakše otvoriti se, a samim time i brže napredovati - ispričala je.

Osim transformacije, nakon izlaska iz showa Mirna se mogla pohvaliti i novim prijateljstvima. S trenerom Edom i kandidatom Alenom se čuje često, a poneku poruku izmijeni i s Alenom Abramovićem te nekim curama iz pete sezone.

Uz trenerski posao, bivša kandidatkinja na Instagramu često dijeli recepte za zdrave obroke, a o pisanju kuharice, kaže, još ne razmišlja.

Mirna od pratitelja na društvenim mrežama svakodnevno dobiva poruke.

- Skoro svaki dan dobivam poruke, a pitanja su najčešće ista: prehrana, kako mi izgleda jelovnik, kako i koliko vježbam, uzimam li neke dodatke prehrani, a dosta poruka se tiče i zdravstvenih problema, ponajviše onih povezanih sa štitnjačom - otkrila je.

U cijelom procesu transformacije najteže joj je bilo pronaći motivaciju.

- Ne biste vjerovali, ali meni je najlakše bilo skinuti kile. I to sam shvatila tek kad sam došla u fazu održavanja. Onda mi mršavljenje više nije bilo cilj pa je motivacija malo krenula nizbrdo. Dobro je što sam do tada već izgradila rutinu vježbanja i prehrane pa nije bilo problema. Izvukle su me dosljednost i upornost. Sad kad imam novi cilj, lakše mi je jer pokušavam izgraditi tijelo i dobiti na mišićnoj masi, a to je izazov i pol - zaključila je.