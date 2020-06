Mirna se skinula u badić: 'Prije me bilo strah, godinama nisam bila na moru. Sada je drugačije'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' redovito vježba, a uz vježbe u teretani usklađuje i svoju prehranu. Priznaje kako ju je prije no što je smršavjela bilo strah ući u more. Sada se to promijenilo

<p><strong>Mirna Posavec</strong> (28) bivša je natjecateljica četvrte sezone showa 'Život na vagi' koja je predanim radom smršavjela 50 kilograma. U show je ušla sa 135 kilograma i svojom transformacijom mnoge inspirirala. Dijetu je nastavila po završetku showa, a sada se osposobljava za instruktoricu fitnessa. Svoj uspjeh redovito pokazuje na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Drastične promjene - mršavjeli su velikom brzinom</strong></p><p>Sada je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu. Mirna se nakon puno godina napokon okupala u moru. </p><p>- Naučila sam da hrabrost nije odsustvo straha, nego da je to pobjeda nad njime. Hrabar čovjek nije onaj koji se ne osjeća uplašeno, nego onaj koji nadvladava taj strah - napisala je Mirna u opis fotografije citirajući <strong>Nelsona Mandelu</strong>.</p><p>- Prije me bilo strah ući u vodu. Nisam bila na moru godinama. Danas je to druga priča - dodala je i istaknula kako je zahvaljujući showu i trenerima uspjela prebroditi svoj strah te sada može ući u vodu bez napadaja panike. </p><p>Njezini pratitelji komentirali su joj fotografije s mora koje je podijelila. Pohvalili su njezinu ustrajnost.</p><p>- Svaka čast, samo naprijed i bez straha. Zaslužuješ jedno gigantsko bravo za taj uspjeh. Nadoknadi sve one godine kupanja koje si propustila. </p><p>Mirna redovito vježba, a uz vježbe u teretani usklađuje i svoju prehranu. Sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama nerijetko objavljuje recepte onoga što sebi sprema. Redovito je hvale kako joj obroci izgledaju jako ukusno i primamljivo.</p><p>Osim što redovito dijeli svoje zdrave recepte, bivša kandidatkinja 'Života na vagi' piše roman o izvanzemaljcima. Priželjkuje i njegovu adaptaciju na kino platnu. </p><p> </p>