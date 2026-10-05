Miro Čabraja o novoj ulozi: 'Hodati u štiklama je zahtjevno'

Osam dana prije premijere nogom je udario u željezni dio fotelje. Prst mu je natekao, bol nije popuštala, a Miro Čabraja u jednom je trenutku posumnjao i da je nešto slomio. Ipak, nije stao. Nastavio je igrati fizički zahtjevan 'Vojni rok', odrađivati probe, a onda je na premijeru nove monokomedije 'Sve je to u vašoj glavi' u četvrtak u zagrebačkom KNAP-u izašao u štiklama.

- Moram priznati da je bilo poprilično izazovno, ali zahvaljujući adrenalinu i tabletama protiv bolova, bol tijekom same izvedbe nisam pretjerano osjećao. Ali zato se dan kasnije prst poprilično dobro javio i podsjetio me da ozljeda ipak nije nestala - piznaje.

Foto: RIAN ŠKRINJARIĆ

Zbog toga je već dobio i svoj 'Brena moment'. Lepa Brena je u prosincu 2024. tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni ozlijedila gležanj, no unatoč velikoj boli nastavila je nastupati i koncert odradila do kraja. Čabraju je na slavnu pjevačicu dodatno podsjetio i kostim u kojem su, kako se našalio, njegove 'duge noge' posebno došle do izražaja.

- Moram priznati da sam se na tu usporedbu jako dobro nasmijao - kaže.

Dodatni izazov bile su štikle.

- S obzirom na to da privatno nemam iskustva s hodanjem u štiklama, probe uvijek dobro dođu da se nauči ta vještina, jer hodanje u štiklama uistinu jest vještina! Haha! A izvesti cijelu predstavu u njima s ozlijeđenim prstom poprilično je izazovno. Ipak, ponovno se oslanjam na tu dozu adrenalina koja tijekom izvedbe uvijek odradi svoje, tako da o boli nisam previše razmišljao - kaže.

Foto: RIAN ŠKRINJARIĆ

Zbog ozljede ipak nije mijenjao ništa u izvedbi.

- Definitivno nisam ništa glumački prilagođavao ozljedi. Ono što je zamišljeno uvijek želim odraditi u cijelosti. Mislim da publika često nije ni svjesna koliko se mi glumci, osim što se izlažemo na pozornici, ponekad moramo pretrpjeti određene stvari kako bismo ulogu iznijeli na pravi način. Jer nam je to u tom trenutku najvažnije - dodaje.

U novoj predstavi Čabraja je sam na pozornici. 'Sve je to u vašoj glavi' opisuje kao monokomediju, a priznaje da je pritisak bio veći i zato što dolazi nakon uspjeha 'Vojnog roka', koji i dalje puni dvorane diljem Hrvatske.

- Nakon premijere mogu reći da je publika sjajno reagirala, prihvatila cijeli kod predstave i aktivno sudjelovala, što mi je bilo najvažnije. Sada je na meni da se trudim i vidim koliko daleko ova predstava može otići. Naravno, uvijek je lijepo imati kolegu na pozornici na kojeg se možeš osloniti ako nešto krene drukčije od plana, ali ponekad i situacije s kolegama mogu biti otežavajuće. Tako da, koliko god bilo zahtjevno, nekad je zapravo lijepo stati na pozornicu i potpuno sam.

Foto: RIAN ŠKRINJARIĆ

Upravo mu je publika priredila i jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri. Predstava je interaktivna, a u jednom je trenutku iz gledališta izvukao troje ljudi koji su morali preuzeti ulogu psihoterapeuta, dok je on postao njihov pacijent.

- U toj sceni počeo sam plakati i rekao da nemam maramice. Budući da je svaki gledatelj na početku predstave dobio paketić maramica, publika me u tom trenutku počela gađati njima. To definitivno nisam očekivao i morao sam reagirati i improvizirati, naravno ostajući u liku. Ljudi su se jako smijali, a meni je to bila jedna od najboljih spontanih reakcija publike na premijeri - priznaje.

Foto: RIAN ŠKRINJARIĆ

U predstavi glumi psihoterapeutkinju Auroru Sofiju Motiku, ženu koja drugima vrlo samouvjereno dijeli savjete, iako ni njezin život nije baš potpuno pod kontrolom.

- Ako bih tražio sličnosti između nas, rekao bih da smo oboje pomalo ludi, ali u onom pozitivnom smislu. Ja sam također osoba koja si zna zadati naizgled nerealne ciljeve, a onda napraviti sve da ih na kraju i ostvari - priznaje.

Oboje su, dodaje, i poprilično direktni. A kad bi se našao s druge strane, kao Aurorin pacijent, uvjeren je da bi ona prvo krenula na njegov stil odijevanja.

Foto: RIAN ŠKRINJARIĆ

- Tu bi definitivno imala pokoju primjedbu i siguran sam da me ne bi štedjela - našalio se.

Nakon premijere ne planira usporiti. Privatno mu je trenutačno najviše u glavi putovanje u London, gdje će pokušati malo napuniti baterije, dok ga poslovno čeka nastavak turneje 'Vojnog roka', koji je već premašio 40 izvedbi, ali i početak turneje nove predstave.

- Kod Čabraje se uvijek nešto kuha. Mogu zasad samo malo otkriti da će 'Vojni rok' uskoro stići u jednom potpuno novom ruhu. U kojem obliku, otkrit ću kada za to dođe vrijeme, ali mogu reći da već uvelike radimo na tom velikom projektu i stvarno vjerujem da bi mogao biti jako uspješan - zaključio je.