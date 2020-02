Miro: 'Nekad sam zbog puno posla znao zakasniti na spoj'

Volim mlađe žene, ali nikad nisam gledao na to odakle dolazi, koji joj je status i koliko godina ima. važno je da se međusobno privlačimo i slažemo, kaže Miro Vojvodić (48), kandidat nove sezone showa 'Ljubav je na selu'. Miro dolazi iz Donje Jelenske, u blizini Popovače. Bavi se poljoprivredom i uzgaja ovce i krave. U show se, poput većine kandidata, nije sam prijavio.

- Zapravo, prijavila me bratićeva žena. Ja sam inače malo povučeniji i možda se nikad ne bih sam za to odlučio. Ali prihvatio sam, pa što bude, bude. Mojim prijateljima je to zabavno, jer se ne radi o njihovoj koži - našalio se Miro.

Dosad je imao samo jednu dužu vezu od godinu i pol dana, a za neke prekide je krivio upravo sebe.

- Priznajem da sam se ponekad premalo trudio oko žena. Često nisam znao što i sam želim, to mi je i jedna velika mana - neodlučnost - kaže Miro.

Ponekad je i posao imao svoje 'prste' u njegovim ljubavnim vezama jer posao u poljoprivredi nije lak.

- Ne bih rekao da je bilo presudno, ali priznajem da je bilo dana kad je bilo previše posla i obaveza oko kuće i životinja pa sam koji put znao i zakasniti na spoj - rekao nam je Miro.

Kaže da nikako ne bi volio da je žena s kojom je u vezi svadljiva i da joj smeta svaka sitnica, a iskreno priznaje da ne bi volio ostariti sam te se nada da će u 'Ljubav je na selu' pronaći nekog tko će s njim provesti život.

- Nikad nisam bio svadljiv i ulazio u sukobe. Kod žena mi najviše smeta pretjerana upornost, kad prigovaraju za svaku sitnicu i kad žele besmisleno raspravljati u detalje - kaže nam Miro za kraj.

