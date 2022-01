Pjevač Miro Ungar (84) fotografirao se s oskarovcem Kevinom Spaceyjem (62) koji je već neko vrijeme u Zagrebu. Kevin je plavim flomasterom potpisao Mirov album, a pjevača je to oduševilo.

- Kada sam prije 16 godina kupio album "Beyond the sea" na kojem Kevin Spacey pjeva pjesme iz filma o životu mog ljubimca - Bobbyja Darina, koji je režirao i glumi glavnu ulogu, nisam mogao sanjati da će mi Kevin na taj album staviti svoju posvetu.

Budući da sam godinu dana kasnije ja na svoj album "Sad ili nikad" snimio 3 od tih pjesama, bila je prilika da i ja moj album sa posvetom poklonim Kevinu. Jedan lijep i srdačan susret koji me je iskreno razveselio.

- Za Miru, nastavi svirati - napisao mu je Spacey uz potpis.

Miro je taj album kupio još 2006., a na svoj je album 'Sad ili nikad' godinu dana nakon snimio tri pjesme s Kevinova albuma. Priliku je iskoristio kako bi Kevinu poklonio svoj album, također s posvetom.

Miro i Kevin upoznali su se u hotelu Esplanadi, a osim zajedničke fotografije, Miro je objavio i fotografiju na kojoj Kevin piše posvetu.

Kevin je u Zagreb stigao prije Nove godine koju je dočekao u jednom zagrebačkom klubu. U pratnji dvojice zaštitara, menadžera, redatelja Jakova Sedlara (69), njegova sina Dominika i producenta Frana Juraja Prižmića (34) zabavljao se cijelu večer.