PRIPREMA KONCERT

Miro Ungar za 24sata: Proslavit ću si 89. rođendan pjesmom

Piše Davor Lugarić,
Popularni pjevač rođen je 2. svibnja 1937., a na proslavi 8. svibnja u Kontesi pjevat će evergreene

Proslava rođendana mi je cijeli život problem. Pada 2. svibnja, a dan prije svi tulumare. Tako da sam onda došao na ideju da ga slavim nekoliko dana prije ili kasnije. Ovaj put bit će kasnije, odnosno 8. svibnja, najavio je Miro Ungar proslavu 89. rođendana.

Koncertom će slaviti u zagrebačkom Klubu Kazališta Komedija. Imat će gošću, ali neće otkrivati ime, neka to bude iznenađenje. Repertoar će biti "evergreen easy listening jazz". Odnosno, kako kažu iz Kontese, "Miro vam nudi dragulje iz 'Velike američke pjesmarice', pjesme iz repertoara Franka Sinatre, Nata King Colea, Tonyja Bennetta, a koje su skladali G. Gershwin, C. Porter, I. Berlin... Pjesme koje su stvorile glazbu koju danas slušamo. Bit će tu svega pomalo, od bluesa i bezvremenskih balada, pa do swinga i rock n' rolla, uz posebnu gošću iznenađenja!".

- Čujte, ja sam s tim pjesmama počeo prije 70 godina. Danas to više nemaš gdje čuti. Ali pravi glazbeni šmekeri će sad doći na svoje. Uz mene će biti Kaplowitz/Križić quartet, a oni su vrhunski muzičari - rekao nam je Miro Ungar.

Malo nam se "požalio" kako je morao otkazati partiju tenisa jer je jučer navečer imao cabaret. I sve to stiže s 88 godina.

- Na dan nastupa ipak otkažem tenis, koji igram dvaput tjedno - objasnio nam je Ungar pa najavio i oproštaj:

- Tony Bennet je s 95 godina otpjevao oproštajni koncert uz Lady GaGu. Ja se nadam da ću pjevati i na svoj okrugli, 90. rođendan, ali i da će taj biti oproštajni. Znate, ne treba pretjerivati, u ti godinama dobro je biti živ, a ne još i pjevati.

Miješaju se Ungarovi cabareti, koncerti, pa partija tenisa. U zavidnoj je formi, a i godinama.

- Moja mama je doživjela 97 godina, vjerojatno ima nešto u genima, ali mislim da je najviše u tome što se družim s mladima, što i dalje stvaram. Vitalan sam i dalje, a vitalnost se mora hraniti. Ja i dalje pišem, radim prepjeve, pišem tekstove, kreativan sam i dalje, a moj mozak nikad ne miruje. I cijelo vrijeme sam okružen mladima, a to je jako važno - objasnio nam je Miro Ungar. 

FOTO Lijepa mama Renata danas slavi 50. rođendan, a tange joj i dalje savršeno stoje
KAO DA NE STARI

FOTO Lijepa mama Renata danas slavi 50. rođendan, a tange joj i dalje savršeno stoje

Renata Lovrinčević Buljan danas slavi 50. rođendan... Godinama promovira zdrav način života, a svoju savršenu liniju često pokazuje na društvenim mrežama
Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila je kako se osjeća nakon gubitka kila: Ovako sad izgleda
EVO KAKO IZGLEDA

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrila je kako se osjeća nakon gubitka kila: Ovako sad izgleda

Ksenija je prije dva mjeseca otkrila kako se jedno vrijeme borila s kilogramima pa pokazala kako je izgledala. Sada je pokazala novu figuru i otkrila kako se bolje osjeća
FOTO Je li ovo 20 godina mlađi muškarac s kojim je Bubamara (49) bila 'od 4 do pola 7'?
ŠUŠKA SE, ŠUŠKA

FOTO Je li ovo 20 godina mlađi muškarac s kojim je Bubamara (49) bila 'od 4 do pola 7'?

Folk pjevačica Dara Bubamara (49) posljednjih je dana jedna od glavnih tema regionalnih medija nakon što je u javnost procurila njezina privatna glasovna poruka u kojoj opisuje noć provedenu s 20 godina mlađim misterioznim muškarcem. Društvene mreže danima su preplavljene tom glasovnom porukom, a među pratiteljima se razvila polemika o tome tko bi mogao biti 29-godišnjak s kojim se pjevačica, kako se navodi, provela 'od 4 do pola 7'.

