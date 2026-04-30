Miro Ungar za 24sata: Proslavit ću si 89. rođendan pjesmom

Proslava rođendana mi je cijeli život problem. Pada 2. svibnja, a dan prije svi tulumare. Tako da sam onda došao na ideju da ga slavim nekoliko dana prije ili kasnije. Ovaj put bit će kasnije, odnosno 8. svibnja, najavio je Miro Ungar proslavu 89. rođendana.

Koncertom će slaviti u zagrebačkom Klubu Kazališta Komedija. Imat će gošću, ali neće otkrivati ime, neka to bude iznenađenje. Repertoar će biti "evergreen easy listening jazz". Odnosno, kako kažu iz Kontese, "Miro vam nudi dragulje iz 'Velike američke pjesmarice', pjesme iz repertoara Franka Sinatre, Nata King Colea, Tonyja Bennetta, a koje su skladali G. Gershwin, C. Porter, I. Berlin... Pjesme koje su stvorile glazbu koju danas slušamo. Bit će tu svega pomalo, od bluesa i bezvremenskih balada, pa do swinga i rock n' rolla, uz posebnu gošću iznenađenja!".

- Čujte, ja sam s tim pjesmama počeo prije 70 godina. Danas to više nemaš gdje čuti. Ali pravi glazbeni šmekeri će sad doći na svoje. Uz mene će biti Kaplowitz/Križić quartet, a oni su vrhunski muzičari - rekao nam je Miro Ungar.

Malo nam se "požalio" kako je morao otkazati partiju tenisa jer je jučer navečer imao cabaret. I sve to stiže s 88 godina.

- Na dan nastupa ipak otkažem tenis, koji igram dvaput tjedno - objasnio nam je Ungar pa najavio i oproštaj:

- Tony Bennet je s 95 godina otpjevao oproštajni koncert uz Lady GaGu. Ja se nadam da ću pjevati i na svoj okrugli, 90. rođendan, ali i da će taj biti oproštajni. Znate, ne treba pretjerivati, u ti godinama dobro je biti živ, a ne još i pjevati.

Miješaju se Ungarovi cabareti, koncerti, pa partija tenisa. U zavidnoj je formi, a i godinama.

- Moja mama je doživjela 97 godina, vjerojatno ima nešto u genima, ali mislim da je najviše u tome što se družim s mladima, što i dalje stvaram. Vitalan sam i dalje, a vitalnost se mora hraniti. Ja i dalje pišem, radim prepjeve, pišem tekstove, kreativan sam i dalje, a moj mozak nikad ne miruje. I cijelo vrijeme sam okružen mladima, a to je jako važno - objasnio nam je Miro Ungar.