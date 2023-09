Miroslav i Silvestar iz sastava 'Neki to vole vruće' zvijezde su ovotjednog izdanja Cafea...

Miroslav Stanić Jimmy i Silvestar Dragoje Šomi prisjetili su se najvažnijih trenutaka i nevjerojatnih anegdota iz gotovo četiri desetljeća duge karijere benda Neki to vole vruće.

Nedavno su objavili i novu pjesmu, 'Prolaze dani', kojom su najavili koncert koji će imati u zagrebačkom klubu Tvornica 20. listopada. U tih 38 godina objavili su 11 albuma, s kojih su nanizali 15-ak velikih hitova, od kojih je barem pet evergreena... Na vrhuncu slave morali su nositi autogram-karte, odnosno svoje potpisane fotografije...

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

- Još i danas u vešeraju imam jednu vreću s barem 2000 neotvorenih pisama. Imali smo toliko obožavateljica da su nam se javile neke dvije mlade cure koje su otvorile Fan klub Neki to vole vruće. Mi smo to oglasili i tako su pisma počela stizati njima, a one bi na njih odgovarale i slale obožavateljicama naše autogram-karte, fotografiju s našim potpisima - rekao je Šomi.

Foto: Večernji List

