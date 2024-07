Miša Grof: Nikolina Pišek želi ekshumirati Vidojeve posmrtne ostatke i pokopati ga u Zagrebu

Nikolina Pišek traži ekshumaciju tijela pokojnog supruga Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo u 44. godini, tvrdi njen svekar Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof.

Beograd: Posljednji ispraćaj Vidoja Ristovića, supruga Nikoline Pišek | Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

- Toj ženi su određene supstance pojele mozak. Sad kad vam budem ispričao što je njoj palo na pamet, bit ćete šokirani, kao što sam i ja. Tražila je ekshumaciju tijela mog sina. Službeno je podnijela dokumentaciju za to. Sada ima na umu sahraniti ga u Zagrebu. Ona me je osobno zvala i to mi priopćila. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira umrijeti, pa da je ja sahranim na njegovom mjestu. Zamislite kada me je nazvala, kaže ona meni: 'Ja sam računala da ste vi umrli'. Na to sam joj rekao da ne mogu prije nje jer ja ne konzumiram to što ona uzima' - ispričao je Miša za Kurir.

Prema njemu, Nikolina ima namjeru Vidojevo tijelo prebaciti u grobnici pored njenog oca.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

- Moj sin je sahranio njenog oca i napravio mu grobno mjesto. Kada je umro, on je prvim avionom odletio u Zagreb, boravio tamo nekoliko dana da bi se sve završilo kako treba i vratio se. Ma ne znam gdje je nađe. Tu je početak kraja mog sina kada je počeo s njom. A kakav je to čovjek bio. Ona se fotografira, da vam ne kažem kako, u bazenu i šalje fotografije. Strašno - dodao je.

storyeditor/2022-05-10/PXL_240516_13063740.jpg | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

Nikolina Pišek o tome nije htjela govoriti za Kurir, no kasnije im se obratila u poruci.

- Ja bih samo da on i Vidojeva bivša supruga Lana Janković zaborave i na mene, kao što su zaboravili na postojanje Une, Vidojeve kćeri, i konačno nas puste da na miru živimo svoj život bez sudova, parnica, nerealnih potraživanja, lažnih svjedoka i prijetnji. I da konačno u Srbiji počnu raditi svoj posao i da bi bilo vrijeme da se dvije i pol godine nakon smrti mog supruga konačno dogodi ostavinski postupak - poručila je Pišek.