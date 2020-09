Mišićavi Ervin 'izletio' je iz Parova, a Ciganović žali za njim

Isklesani Sarajlija prvi je izbačeni kandidat devete sezone showa. Bio je nominiran s još nekoliko natjecatelja, no publika mu je, sudeći po glasovima, dala najmanju podršku

<p><strong>Ervin Mujaković </strong>(29), javnosti najpoznatiji kao natjecatelj u regionalnom Big Brotheru 2015., sudjelovao je u novoj sezoni srpskog realityja 'Parovi', no nije se proslavio.</p><p>Isklesani Sarajlija prvi je izbačeni kandidat devete sezone showa, javlja <a href="https://www.alo.rs/vip/parovi/on-je-prvi-izbaceni-takmicar-u-novoj-sezoni-iz-vile-parova/339446/vest">Alo</a>. Bio je nominiran s još nekoliko natjecatelja, no publika mu je, sudeći po glasovima, dala najmanju podršku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Hvala na svakom glasu - rekao je Ervin.</p><p>- Mnogo mi je žao! Volio bih da mu se da još jedna šansa! - rekao je društveni kroničar i stilist <strong>Neven Ciganović</strong> (47) koji se također natječe u showu.</p><p>Pjevačica<strong> Lepa Lukić</strong> (80) i ukućanka <strong>Jelena Golubović </strong>su se također rastužile.</p><p>- Ne želimo da ide. Što možemo učiniti za produkciju kako bi on ostao? - pitala je Jelena.</p><p>- Ervine, mi te volimo! - vikali su ukućani u glas.</p><p>Inače, Ervin se nadao da će izdržati do kraja natjecanja.</p><p>- Naravno, neki cilj je ostati do finala, nadam se da ću uz pomoć ljudi koji me podržavaju uspjeti to - rekao nam je prije nego je ušao u reality.</p>