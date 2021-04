Da izbori ljepote mogu biti prilično naporni, shvatili smo prema komentarima djevojaka koje kažu kako iza jedne šetnje po pisti stoje sati mukotrpnog rada i priprema. Djevojke moraju paziti na svoje tijelo, unositi dovoljno hrane, a opet paziti i da na tanjuru sve bude raznovrsno.

Nezdravu hranu nekad si tijekom godine i priušte, ali prije natjecanja znaju da bi ih hamburger mogao koštati pobjede pa radije izaberu nešto zdravo. Fokus je također na tjelovježbi pa se dame podruže i s rekvizitima za fitness kako bi bile što zadovoljnije sobom. Ako ni onda ne smatraju da su izvukle maksimum, pomažu im estetski kirurzi.

Svjedoci smo da mali i gotovo neprimjetni zahvati mogu napraviti čuda. Korekcije se rade skoro u pauzama za ručak, a osobu pomlade i/ili pofriškaju pa dobije samopouzdanje. Problem je kada se ide sa zahvata na zahvat. Doduše, nije ni to problem ako će biti neki sitni, ali najčešće je to što ljudi ne znaju stati i nemaju mjeru. Na društvenim mrežama često se razglaba o tome kako su neke naše misice izgledale puno bolje nego nakon što su otišle pod nož.

'Ljepota je u oku promatrača' pa se ne bismo trebali upuštati u to što je kome lijepo, nego se držati činjenica. Ovih dana upriličen je prvi regionalni ciklus izbora Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije. Za Miss Supranational izabrana je Marinela Grljušić, a posebna gošća bila je Miss Supranational Hrvatske za 2017. Eni Šukunda.

Pojavila se u dugoj plavoj haljini s velikim dekolteom i prorezom. Ovo je Eni prvo javno pojavljivanje nakon povratka iz Turske u koju je otišla kako bi si napravila 'novo lice'. Bivša misica nedavno je na svom Instagramu objavila snimku iz turske klinike na kojoj je pokazala da je s estetskim korekcijama otišla korak dalje. Napravila si je mačje oči, nos, usne i grudi. Ona je zadovoljna svojim izgledom, što je na kraju i najbitnije od svega.

Nakon završetka srednje škole Nina Morić (44) upisala je pravo, ali ipak se odlučila baviti modelingom. Pobijedila je na izboru za Miss Hrvatske 1995., a godinu dana kasnije osvojila treće mjesto na natjecanju Elite Model Look of the Year u Francuskoj. Tada je po mnogima bila naša najljepša manekenka, ali onda je potpuno promijenila izgled odlascima pod nož.

I dan-danas se bori s kritikama na vlastiti račun jer joj brojni fanovi zamjeraju što je pretjerala s plastičnim operacijama za koje uopće nije bilo potrebe. Povećala je usne sa samo 17 godina i rekla je da je to najveća glupost koju je napravila. Šuška se kako je korigirala i nos te obraze.

U idućih desetak godina osvajala je modne piste, i to najviše u Italiji... Talijanski mediji prozvali su je 'mrtvom nevjestom'. Jedno je vrijeme radila u Americi, a tamo su je 1999. angažirali u spotu Rickyja Martina (49) za pjesmu “Livin La Vida Loca”.

Na uljepšavanju je bila i bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris (37), koja već nekoliko mjeseci osvježava lice botoksom i hijaluronskim filerima. Tretirala je bore na čelu i riješila se podočnjaka.

- Napravila sam usne prije dvadeset godina. Stavila sam tekući silikon i to je doživotno. Nisam nikad imala problema sa silikonom u usnama - rekla nam je Ivana Paris. Ispričala je da ne pazi na prehranu, a i nije osoba koja je stalno u teretani. Bila je i na podizanju obrva i očiju, kojeg zovu “cat eye”. Nakon dva mjeseca dobit će idealan rezultat kad se stvore nove kolagene niti oko niti koje joj je stavljala liječnica kozmetičke anti-ageing medicine.

Miss svijeta 2000. nedugo nakon izbora podvrgnula se zahvatu uklanjanja polipa iz nosne šupljine. Doktor je Priyanki Chopri slučajno ‘maknuo’ most u nosu i on se urušio. U rodnoj Indiji su joj se zbog toga rugali.

Prije sedam godina Ivana Vida, supruga nogometaša Domagoja Vide, bila je na izboru za Kraljicu Hrvatske. Pobijedila je, a onda otišla i na korekcije.

Nikad nije rekla što je radila, ali je priznala da je bila na remontu. Kad se usporede fotografije prije i poslije vidi se velika razlika u fizičkom izgledu.

Renata Detelj bila je jedna od poznatih manekenki početkom 2000-ih. Prozvana je za sudjelovanje u pornouratku jer joj je djevojka iz videa neodoljivo sličila. Navodno je bila na tri estetske korekcije i tako sredila nos, grudi i usne.