Mišina Ivana se prisjetila 80-ih: 'Bila sam najcrnje dite u mistu'

Pjevačica je imala bezbrižno djetinjstvo tih osamdesetih godina kada su svi čekali ljeto, more i sunce. Rado se prisjeća tih vremena, a uz to je otkrila zanimljive crtice iz života svoje obitelji

<p>Pjevačica <strong>Ivana Kovač</strong> (43) na Instagramu je objavila svoju fotografiju iz osamdesetih godina. Bila je preplanula djevojčica s trakicom na čelu, bijeloj haljinici i vedrog osmijeha. </p><p>Prisjetila se odjeće koju je nosila kao mala i života iz tih godina, a uz to otkrila zanimljive crtice iz života svoje obitelji.</p><p>- One sjajne tajice u rozoj i plavoj boji bile su 'must have'. U ovom žutom golfu napravili smo kilometara i kilometara. Na more smo putovali s tri papige u ogromnom kavezu, nitko nije znao ni što je klima, ni autoput - napisala je Ivana uz fotografiju na kojoj se iza nje nazire automobil.</p><p>- Bila sam najcrnje dite u mistu - dodala je.</p><p>Njezini pratitelji u komentarima su se zajedno s njom prisjetili tih osamdesetih godina, a neki su pisali kako i oni imaju fotografije s njom.</p><p>- Sjećam se papiga, one koju smo hvatali kada je Aniti pobjegla iz kaveza. Koja su to lijepa ljeta bila. Imam fotografiju na kojoj si ti, ja, Miško i Edi. Ne zna se tko je bio crnji - napisala joj je pratiteljica. Mnogi su se složili kako su to bila puno ljepša vremena, bez moderne tehnologije, svi su čekali more i sunce. </p><p>A Ivana je jednom prilikom opisala i svoj odnos u djetinjstvu s tatom <strong>Mišom</strong> (79). Rekla je kako nikad nije niti povisio ton, a u njezinim tinejdžerskim danima njihov odnos postao je sve bolji. Osim toga, od tate je naslijedila i talent za pjevanje. </p><p>Prije sedam godina objavila je svoj prvi samostalni album 'Crno vino, crne oči', koji je proglašen tada najprodavanijim albumom. Ove je godine izdala svoj drugi album pod nazivom 'Srećo i tugo'.</p>