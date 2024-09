Mišina miljenica Ivana otkrila: 'Biti njegova kći ima težinu i čast. Puno sam učila od njega'

U prvoj emisiji ovosezonskog Special Happy Showa gostovala je Ivana Kovač. Emotivna, iskrena i uvijek bliska publici, Ivana je podijelila svoje misli o karijeri, majčinstvu, vjeri, ali i o vlastitom pristupu glazbi, ističući kako ne prihvaća svaku pjesmu, pa čak i kad zna da će biti hit.

Na početku emisije, voditeljica Nika Antolos izrazila je radost zbog Ivaninog gostovanja.

- Ivana, toliko mi je drago što si ti prva gošća u mojoj voditeljskoj premijeri - rekla je, a Ivana je zahvalila na pozivu i pohvalila Nikinu novu ulogu. U zanimljivom razgovoru dotaknule su se brojnih tema, suradnje s kolegama, najtežih trenutaka u karijeri, privatnog života i još mnogo toga...

- Ja sam kreativac u svemu, od pjevanja do fotografije. To mi je u krvi - rekla je Ivana, dodajući kako je perfekcionist u svakom aspektu svog života: 'Ponekad odbijam pjesme koje znam da će postati hitovi jer mi jednostavno ne sjednu. Ako pjesma ne dodirne moju dušu, ne mogu je pjevati.'

Posebno zanimljiv dio emisije bio je Ivanin razgovor o dugogodišnjoj suradnji s Draženom Zečićem. Ivana je ispričala kako joj je Zečić poklonio pjesmu Crno vino, crne oči, koja je postala veliki hit.

- Rekla sam mu da je pjesma čudo, a on mi je rekao da on ima pjesama, a da meni treba vjetar u leđa, prepustio mi je pjesmu koju nisam niti platila. To je nešto što se rijetko doživi u ovoj industriji - otkrila je Ivana.

Zečić ju je opisao kao izuzetno predanu i poniznu umjetnicu.

- Ivana je izuzetno dobar čovjek i izvođač. Ona voli raditi i tu nema previše filozofije – idemo raditi. Kad sam je jednom vidio u publici, došla je slušati, bez da se ističe ili najavljuje. To pokazuje njezinu skromnost - kaže.

Zečić je također najavio njihov novi zajednički projekt.

- Napravili smo duet, pjesma je gotova, i jedva čekam snimanje. Vjerujem da će se svidjeti slušateljima.

Ivana je tijekom emisije podijelila i iskustva iz vremena kad je bila članica grupe Magazin, prije nego što je započela solo karijeru. Ispričala je kako joj je jedan od najvećih izazova bio naučiti tekstove čak 60 pjesama odjednom.

- Nikad prije nisam pjevala na pozornici, a odjednom sam trebala naučiti ogroman broj pjesama u kratkom roku. To je bilo najteže iskustvo u mojoj karijeri - prisjetila se Ivana.

Andrea Šušnjara, koja je naslijedila Ivanu u Magazinu, prisjetila se njihova prvog susreta.

- Kad sam je prvi put vidjela, bila sam poprilično uzbuđena jer sam preuzimala njeno mjesto u bendu. Ali Ivana je odmah bila srdačna, nasmijana i puna podrške. Išla smo zajedno na koncert u Austriju, i Ivana je bila sjajna u tom procesu prijenosa mikrofona. Na tome sam joj uvijek zahvalna i moram priznati da mi je ostavila to u naslijeđe. Kada dođe moja nasljednica, dočekat ću je na isti način - s podrškom i razumijevanjem.

U razgovoru je spomenuta i Ivanina obitelj, a posebnu pažnju posvetila je odnosu s ocem, legendarnim Mišom Kovačem.

- Biti kći Miše Kovača nosi svoju težinu, ali i veliku čast. Naučila sam puno od njega o poštenju i autentičnosti, i to mi je pomoglo da izgradim vlastiti put, uz njegovu podršku.

Ivana je priznala da je tata bio ključan u njezinom oblikovanju kao osobe i glazbenice, iako je krenula vlastitim putem.

Ivana je također otvoreno govorila o majčinstvu i odluci da zaštiti privatnost svoje kćeri Elene.

- Ona ima pravo na svoje djetinjstvo, anonimnost i slobodu. Više je neću izlagati medijima jer privatni život mora ostati privatan.

Ovaj potez pokazuje koliko Ivana cijeni obitelj, a upravo je obitelj bila jedna od glavnih tema emisije.

Vjera je još jedna važna tema u Ivaninom životu.

- Vjera mi je temelj. Sve pjesme koje sadrže negativne konotacije ili prokletstvo izbacila sam iz repertoara. Ne želim pjevati pjesme koje govore o zlu, jer ono što izgovaramo kroz pjesme može imati utjecaj na nas i naš život. To je nešto u što duboko vjerujem i zbog čega sam izbacila takve pjesme iz svog repertoara.

Emisija je završila uz Ivaninu pjesmu 'Bože čuvaj' familiju, koju je dobila od Nene Ninčevića.

- Ova pjesma je poseban dar i nosi snažnu poruku o važnosti obitelji, koja me uvijek duboko dira - rekla je Ivana za kraj.

Uz ovaj emotivan i iskren razgovor, Ivana Kovač još jednom je pokazala svoju autentičnost, iskrenost i ljubav prema glazbi i obitelji, što ju čini jednom od najomiljenijih osoba na domaćoj sceni.