Mislav o planovima nakon što se ugase kamere: 'Trenirat ću i dalje. Želim doći do 100 kila...'

Mislim nastaviti ovako, do neke kilaže koja mi odgovara. To bi bilo oko 110 kilograma. Vidjet ću i osjetiti na sebi što mi odgovara. To mi djeluje realno, mislim da mogu doći do toga. Ako se neću dobro osjećati, smanjit ću i otići ispod sto kilograma, rekao je Mislav Vlašić na svom prvom vaganju na Brijunima u 'Životu na vagi'.

Voditeljici Marijani Batinić otkrio je što želi raditi sa svojim životom nakon ovog iskustva.

- Planiram dalje vježbati i baviti se sportom - rekao je i dodao kako će puno hodati sa Silvijom.

Foto: RTL

Kaže kako je zabrinut zbog njezine ozljede leđa te smatra da bi to trebalo brzo proći.

- Kaj bu, bu - rekao je na što su se svi nasmijali.

Foto: RTL

Kandidati kažu kako je to njegova poznata poštapalica. Brojni su komentirali i da se vidi kako je Mislav procvjetao, a to se pokazalo i na vagi. Ovaj ciklus izgubio je 3,1 kilogram.

Foto: RTL

