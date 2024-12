Mislav Šepić iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Volio bih u 2025. da supruga i ja dobijemo dijete'

Kandidati "Života na vagi" ovog su Božića pokazali da, iako je blagdansko vrijeme poznato po obilju delicija, zdrave navike i briga o zdravlju i dalje mogu biti na prvom mjestu. Iako su svi uživali u blagdanskoj atmosferi, većina njih nije zaboravila na svoje ciljeve i trudila se održati ravnotežu između uživanja u tradicionalnim jelima i brige o zdravlju.

Prošlogodišnji pobjednik Mislav Šepić proveo je Božić u obiteljskom okruženju, u društvu najbližih prijatelja i članova obitelji. Božić je za njega jedan od najdražih dana u godini, a tradicija koju njeguje još od malena, uz sjećanje na pokojnu majku, čini svaki posebnim. Te uspomene nisu ga napustile ni sada, pa je i ove godine na Badnjak otišao na misu, i s obitelji ukrasio jelku.

Foto: Privatni album

Božićni stol bio je pun tradicionalnih specijaliteta, poput pečene teletine, odojka, mlinaca, kiflica te različitih kolača. Supruga Almasa pripremila je slana jela, dok je Mislav bio zadužen za slastice.

- I slana i slatka jela volim podjednako, ne kao prije, ali svejedno su mi draga. Ipak, tijekom blagdana su mi najdraži mlinci jer ih ne jedem često od izlaska iz showa - priznaje Velikogoričanin. Unatoč uživanju u svim tim delicijama, Mislav nije zaboravio na svoje zdravlje i fizičku aktivnost. I tijekom blagdana nastavio je voziti bicikl i hodati, čime je održavao svoju formu.

Foto: Privatni album

- U vrijeme blagdana održavam liniju vožnjom bicikla i hodanjem, jedem manje kruha, ako ga jedem onda je to pirov kruh. Ne koristim suncokretovo, nego kokosovo ulje, a kad mi se jede nešto slano, pojedem čips od palente - ističe Šepić.

Doček Nove Godine planira provesti kod svojih bliskih prijatelja. Bit će to opušteno okupljanje, gdje će svi zajedno uživati u veselju. Veseli se što će moći te trenutke podijeliti sa svojim najbližima.

- Što se tiče planova za 2025., volio bih da supruga i ja dobijemo dijete, i da nastavim održavati kilažu te putovati po svijetu. Postati otac mi je neostvarena želja i nadam se da će se uskoro ostvariti - ističe Mislav. Velikogoričanin je u sedmu sezonu "Života na vagi" ušao sa 166 kilograma, a laskavu titulu pobjednika ostvario je 78,8 kilograma lakši. Najveća podrška u gubljenju kilograma bila mu je upravo supruga Almasa.

- Život mi se poprilično promijenio od tada, puno sam fizički aktivniji, pun sam energije, samopouzdanje mi je naraslo... Danas imam 107 kilograma i time sam jako zadovoljan. Već dugo tu kilažu održavam vožnjom bicikla i hodanjem. Prehrana mi je zlatna sredina, jedem svega pomalo, i imam treninge snage dva do tri puta tjedno. Motivira me ta fizička forma i kondicija koja dolazi sa izgubljenim kilogramima i osjećaj da radim nešto dobro - priznaje pobjednik sedme sezone showa. Njegovi problemi s kilogramima počeli su zbog teške obiteljske tragedije. U dobi od 14 godina izgubio je majku i počeo se ubrzano debljati.

- Nisam imao problema s kilažom do svoje 14. godine, bio sam normalne fizičke građe, ali onda mi je umrla mama od tumora na mozgu i to ljeto sam se naglo udebljao. Dobio sam 30-ak kilograma i otada je krenula moja borba s kilogramima. Debljina mu je svakodnevno otežavala život. Nije mogao ni potrčati, penjati se, pa čak ni odrezati nokte na nogama jer se jednostavno previše zadihao. Uz bezuvjetnu podršku voljene supruge prijavio se u "Život na vagi".

Foto: RTL

- Prijavio sam se u 'Život na vagi' kako bih smršavio i naučio jesti jer se u budućnosti želim ostvariti kao otac koji sa svojom suprugom i djetetom ide na planinarenje. Osim očinstva i planinarenja, volio bih se baviti i biciklizmom, skakati padobranom, isprobati zipline, odjenuti neku lijepu majicu i nikad se više se osjećati nelagodno kada moram sjesti na stolac u kafiću ili se skinuti na plaži. Više ne želim razmišljati o tome hoću li dobiti moždani udar, infarkt te kako neću moći dobiti dijete - govorio je Mislav.

Na početku showa bilo mu je vrlo teško trenirati jer nije imao kondicije. Ometali su ga i kamere, na koje do tada nije navikao.

- Nisam bio ni u kakvoj fizičkoj formi. S vremenom sam se priviknuo na kamere i nisam se obazirao na njih i treninzi su postajali sve lakši. Imao sam u glavi sliku sebe kad sam najbolje izgledao iz 2017. godine i kad bi mi bilo teško, zatvorio bih oči i vidio tu sliku i onda bih krenuo trenirati jače. Guralo me i to da želim postati otac, a doktori su mi rekli da moram smršavjeti da bi se to ostvarilo. Sigurno ne bi uspio bez svoje supruge Almase koja mi je davala svoju bezuvjetnu podršku od same prijave u show pa nadalje, a i velika podrška su mi bili sestra, šogor i prijatelji - prisjetio se Šepić ove jeseni. Suprugu, svoj najveći oslonac, upoznao je na radnome mjestu u Općinskome sudu.

Foto: Privatni album

- U vezi smo pet godina, a u braku gotovo dvije godine. Supruga je jako ponosna na mene i oduševljena mojom upornošću i rekla mi je da se ne smijem vratiti na staro. Najljepši trenutak iz showa bio je upravo kad mi je supruga došla nakon devet tjedana u posjet - govorio nam je Mislav.

Osim transformacije i novih životnih navika, "Život na vagi" omogućio mu je novčanu nagradu od 20.000 eura.

- Od tog novca renovirat ćemo stan i kupiti si neki autić. Evo, već se polagano dogovaramo s majstorima za renovaciju stana, a za automobilom smo još u potrazi - otkrio nam je Šepić nakon pobjede.