Mislav Vlašić skinuo je 3,7 kila, Edo nije bio sretan rezultatom: 'Ima jako puno rezerve, loše je'

Crveni tim stigao je na vaganje u novoj epizodi 'Života na vagi'. Mislav Vlašić je na vaganju otkrio da se u njemu probudio inat nakon što se ozlijedio.

- Želim pokazati više i nadam se da ću uspjeti - rekao je Mislav. Na prošlom je vaganju imao 202,3 kilograma, a sada mu je vaga pokazala 3,7 kilograma, što je 1,8 posto tjelesne mase. Rezultat je pomalo razočarao njegovog trenera.

Foto: RTL

- Ovi su me rezultati polako počeli uništavati, ovo ispod dva posto, to psihički djeluje na mene. Mislav Vlašić ima jako puno rezerve i dalje i ovo nije dobro. Sve je stvar pristupa, a on je jako nisko postavio letvicu - rekao je trener Edo.