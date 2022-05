Mišo uoči nastupa u Splitu: Oli je stvorio karijeru zahvaljujući mom savjetu oko pjevanja

To mora znat u Zagrebu i policija jer na mojim koncertima ima i Bad Blue Boysa i Hajdukovaca, a da se nikada nisu gurnuli. Nikada!, rekla je dalmatinska legenda Mate Mišo Kovač (80) za RTL Exkluziv. Na splitskom Starom placu nastupat će 5. lipnja, a unatoč svim nedaćama u zadnje vrijeme; od korone do teške upale pluća, osjeća se dobro i veseli se koncertu.

Malo ljudi zna da je Kovač odredio karijeru pokojnog Olivera Dragojevića.

- Sad ćeš pjevati: 'Lipo li jeeeee, lipo li jeeee, moj galebe'... pjevaš sebi, Olivere, svojoj duši i tako moraš na sceni. On je mene poljubio, ja sam otišao. Ja sam pobijedio na festivalu, a on je bio osmi. To nema veze! On je stvorio karijeru zahvaljujući savjetu koji sam mu ja dao - priznao je Mišo.

Iza njega je 58 godina karijere, a u tom razdoblju prodao je više od 20 milijuna ploča. Iduće nedjelje na pozornici će mu se na bini pridružiti Joško Čagalj Jole, Saša Antić, Ivana Kovač, Alen Nižetić i klapa Rišpet.

