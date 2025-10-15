Obavijesti

Show

Komentari 3
Misica i herojka!

Miss Universe Hrvatske spašava živote: 'Radim i dalje 12 sati'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Miss Universe Hrvatske spašava živote: 'Radim i dalje 12 sati'
8
Zagreb: Izbor Miss Universe Hrvatske 2025. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Aktualna Miss Universe Hrvatske, Zadranka Laura Gnjatović, visoka je 191 centimetar i radi kao medicinska sestra na hitnoj pomoći. Sa svojim timom već je spasila devet života

Na prvu će vas osvojiti osmijehom i visinom od čak 191 centimetar, ali Laura Gnjatović ima mnogo više od toga. Aktualna Miss Universe Hrvatske svakodnevno nosi uniformu medicinske sestre i iza sebe već ima devet spašenih života.

ELEGANCIJA U BIJELOM Pored Plenkovića i oca Melanije Trump: Miss Universe Hrvatske zablistala na glam obljetnici
Pored Plenkovića i oca Melanije Trump: Miss Universe Hrvatske zablistala na glam obljetnici

- Zajedno sa svojim timom - to nam je zadatak - spašavati ljudske živote. Za to smo svakodnevno tamo. To nam je na kraju dana posao. Ako ne obavljamo svoj posao, nismo zadovoljni - rekla je Laura za IN Magazin

Foto: Instagram

Prvog spašavanja života sjeća se kao da je bilo jučer.

- To kad mi se prvi put dogodilo, sanjala sam to dosta vremena nakon toga. Kasnije sve to malo splasne, ali onog trenutka kad se prisjetite svega toga i kad krenete malo dublje razmišljat o takvim stvarima, znači jako puno - dodala je Gnjatović.

NEDAVNO SE ZARUČILA Miss Universe Lauru pitali što tata misli o budućem zetu: 'Filip je to shvatio kao upozorenje...'
Miss Universe Lauru pitali što tata misli o budućem zetu: 'Filip je to shvatio kao upozorenje...'

Ljeto je provela radeći u dubrovačkoj hitnoj pomoći.

- Gomila se doslovce intervencija na intervenciju. Radim i dalje 12 sati, kao i u većini bolničkih ustanova, od 8 - 20h je naša smjena. Ujutro se prijavite u smjenu, molite Boga da izdržite dan, vraćate se navečer i to vam je to. Gorili smo to je činjenica, međutim nekako je Dubrovnik svake godine ajmo reć na jedan način spreman na takve stvari - ispričala je Laura.

Zagreb: Izbor Miss Universe Hrvatske 2025.
Zagreb: Izbor Miss Universe Hrvatske 2025. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Osim što svakodnevno brine o životima pacijenata, Laura svoje vrijeme rado posvećuje i humanitarnim projektima. Nedavno je u Dubrovniku organizirala modnu reviju s humanitarnom notom, čiji je prihod bio namijenjen onima kojima je pomoć najpotrebnija. Na svjetskoj pozornici, krajem studenoga na Tajlandu, želi pokazati upravo to da prava ljepota dolazi iznutra.

- Ja ne mogu proći nezamijećeno, to je činjenica. Međutim, meni je cilj da se taj fokus zadrži na meni. To je ono što planiram napraviti na Tajlandu. Uvijek se trebam potruditi da sam u najboljem mogućem svjetlu prikazana i da im dajem nešto više od visine. Kad me ljudi ide i kažu: 'OK, ogromna žena, al ima još nešto za ponudit!' To je ono čemu ja težim zapravo - objasnila je Laura. 

MISS UNIVERSE HRVATSKE 2025. Zaručila se Laura Gnjatović!
Zaručila se Laura Gnjatović!

A da ima sve što se traži u jednoj Miss, potvrđuju i čelni ljudi izbora Miss Universe Hrvatske.

- Mora biti inteligentna, mora znati engleski, mora se znati ponašati, mora znati bonton života - objasnio je Vladimir Kraljević, vlasnik licencije izbora Miss Universe Hrvatske.

- Traži se upravo to da Miss odnosno pobjednica bude ovakva kakva je Laura, ne samo lijepa izvana nego i iznutra. Da ima dobru dušu i da bude dobra žena i primjer svima nama - dodala je Marija Kraljević, direktorica izbora Miss Universe Hrvatske.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'
TEŠKA BITKA

Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'

U prošloj sezoni ‘Života na vagi’ Marija je izgubila više od 58 kilograma. I dalje se bori za svoje zdravlje, ali sad iz drugih razloga. Kvržica na trbuhu potaknula je novu bitku
VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu
NEUTJEŠAN

VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu

Ljudi koji su posjetili pumpu da odaju počast Bešliću, snimili su psa koji čak slabo reagira na poziv. Na snimci koja je objavljena na TikToku vidi se kako je pas odbio jesti
Njezino mjesto na komemoraciji za Halida ostalo je prazno: Evo zašto Sejda nije mogla doći...
TUŽNI PRIZORI

Njezino mjesto na komemoraciji za Halida ostalo je prazno: Evo zašto Sejda nije mogla doći...

U ponedjeljak su tisuće po posljednji put rekle zbogom legendarnom Halidu Bešliću. Među njima nije bila njegova supruga Sejda...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025