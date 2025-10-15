Miss Universe Hrvatske spašava živote: 'Radim i dalje 12 sati'

Na prvu će vas osvojiti osmijehom i visinom od čak 191 centimetar, ali Laura Gnjatović ima mnogo više od toga. Aktualna Miss Universe Hrvatske svakodnevno nosi uniformu medicinske sestre i iza sebe već ima devet spašenih života.

- Zajedno sa svojim timom - to nam je zadatak - spašavati ljudske živote. Za to smo svakodnevno tamo. To nam je na kraju dana posao. Ako ne obavljamo svoj posao, nismo zadovoljni - rekla je Laura za IN Magazin.

Foto: Instagram

Prvog spašavanja života sjeća se kao da je bilo jučer.

- To kad mi se prvi put dogodilo, sanjala sam to dosta vremena nakon toga. Kasnije sve to malo splasne, ali onog trenutka kad se prisjetite svega toga i kad krenete malo dublje razmišljat o takvim stvarima, znači jako puno - dodala je Gnjatović.

Ljeto je provela radeći u dubrovačkoj hitnoj pomoći.

- Gomila se doslovce intervencija na intervenciju. Radim i dalje 12 sati, kao i u većini bolničkih ustanova, od 8 - 20h je naša smjena. Ujutro se prijavite u smjenu, molite Boga da izdržite dan, vraćate se navečer i to vam je to. Gorili smo to je činjenica, međutim nekako je Dubrovnik svake godine ajmo reć na jedan način spreman na takve stvari - ispričala je Laura.

Zagreb: Izbor Miss Universe Hrvatske 2025. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Osim što svakodnevno brine o životima pacijenata, Laura svoje vrijeme rado posvećuje i humanitarnim projektima. Nedavno je u Dubrovniku organizirala modnu reviju s humanitarnom notom, čiji je prihod bio namijenjen onima kojima je pomoć najpotrebnija. Na svjetskoj pozornici, krajem studenoga na Tajlandu, želi pokazati upravo to da prava ljepota dolazi iznutra.

- Ja ne mogu proći nezamijećeno, to je činjenica. Međutim, meni je cilj da se taj fokus zadrži na meni. To je ono što planiram napraviti na Tajlandu. Uvijek se trebam potruditi da sam u najboljem mogućem svjetlu prikazana i da im dajem nešto više od visine. Kad me ljudi ide i kažu: 'OK, ogromna žena, al ima još nešto za ponudit!' To je ono čemu ja težim zapravo - objasnila je Laura.

A da ima sve što se traži u jednoj Miss, potvrđuju i čelni ljudi izbora Miss Universe Hrvatske.



- Mora biti inteligentna, mora znati engleski, mora se znati ponašati, mora znati bonton života - objasnio je Vladimir Kraljević, vlasnik licencije izbora Miss Universe Hrvatske.



- Traži se upravo to da Miss odnosno pobjednica bude ovakva kakva je Laura, ne samo lijepa izvana nego i iznutra. Da ima dobru dušu i da bude dobra žena i primjer svima nama - dodala je Marija Kraljević, direktorica izbora Miss Universe Hrvatske.

Foto: Instagram