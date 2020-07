Mještani Humca mogu pozvati policiju i otjerati 'Jugoslovenku' jer serija nema pravo tu snimati

Udruga mještana glasno protestira jer ne mogu do svojih kuća, a vrijeme je od berbe lavande. Saznali smo da produkcija serije ipak nema pravo boraviti po tim balkonima, odlagati im opremu u dvorišta i priječiti put

<p>U današnjoj epizodi snimanja serije 'Jugoslovenka' na Hvaru pogledajte:</p><p>Novinari su razgovarali s <strong>Nikšom Peronjom</strong>, SDP-ovim načelnikom Jelse. Mještani ga od početka optužuju da je dopustio snimanje po privatnim parcelama. Iako na to, naravno, nitko nema pravo. </p><p>Odmah na početku razgovora načelnik je novinare pitao "pišete li o ovoj seriji senzacionalistički" ili pohvalno, a na njihovo traženje, objasnio je da mu ta informacija treba kako bi znao odredili želi li uopće dati izjavu. </p><p>Jer, on je sretan da se serija tu snima, a izgleda da mu je postala važnija od problema mještana koji ga svaki mjesec plaćaju. </p><p>Na to novinari procjenjuju kako niti jedan načelnik na svijetu nema pravo uvjetovati kako bi oni trebali pisati (niti na temelju vlastitih stilskih preferencija u novinarstvu određivati hoće li uskratiti javnosti pravo na informiranje), zbog čega mu odmah šalju službeni dopis u kojem samo traže da citira na temelju kojeg zakona je omogućio trećim osobama da ulaze na privatne posjede.</p><p> </p><p>Načelnik sjeda za računalo i sastavlja odgovor u kojem piše da u suglasnosti danoj "Roman produkciji" nije dopustio snimanje na privatnim površinama - gdje se ono uglavnom odvija i zbog čega udruga mještana najavljuje prosvjede:</p><p>- Općina Jelsa daje suglasnost za snimanje predmetne serije isključivo na javnim površinama na području mjesta Humac i nekim rubnim dijelovima mjesta Jelsa.</p><p>Dakle, isključivo na javnim površinama, jer Općina Jelsa nije nadležna za privatne površine. Na privatnim površinama može se snimati isključivo po dozvoli i u dogovoru s privatnim vlasnicima - odgovara načelnik. </p><p>A to znači da produkcija serije nema pravo boraviti po balkonima privatnih kuća, odlagati opremu u njihovim dvorištima ni snimati im ulazna vrata. Mještani i Udruga za očuvanje Humca saznaju da su slobodni pozvati policiju i riješiti problem. </p><p><em>(Nastavit će se...)</em></p>