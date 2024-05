Mlada pjevačica Tyla na Met Galu stigla u haljini od pijeska: Nije mogla hodati, nosili su je...

Na ovogodišnjoj Met Gali, ekskluzivnom događanju na kojem se okupljaju slavna lica, debitirala je mlada južnoafrička pjevačica Tyla (22). Dok su mnoge poznate dame ove godine nosile prozirne haljine, Tyla je sve iznenadila kada se pojavila u kreaciji koja je bila potpuno napravljena od pijeska.

Haljinu je osmislio Balmainov kreativni direktor Olivier Rousteing, a napravljena je posebno za pjevačicu te prati svaku liniju njezinog tijela.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly/REUTERS

- Ideja oblikovanja odjevnog predmeta od nečeg tako kratkotrajnog poput pijeska zapalila moju maštu i nisam mogao biti sretnija s krajnjim rezultatom - rekao je Oliver.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Ipak, praktičnost nije jedna od karakteristika ove kreacije, pa su je uz stepenice nosili zaštitari. Snimke tog trenutka nasmijale su obožavatelje na X-u.

Tyla je na društvenim mrežama dobila mahom pozitivne reakcije.

- Najbolje odjevena večeras - napisala je obožavateljica.