Mladen Burnać ljubi Vojinu kći: ‘Nisu svi navikli biti u javnosti’

Pjevač Mladen Burnać (48) u zadnje vrijeme orijentirao se na Istok. Prvo se na Dalekom istoku probio duetom s kineskim reperom, a sad je na nama nešto bližem Istoku, u Srbiji, kako nam kažu izvori blisku pjevaču, pronašao ljubav. Zaiskrilo je između našeg pjevača i mlade beogradske glumice Iskre Brajović (30), kćeri poznatoga glumca Vojislava Brajovića (69).

Foto: Matej Grgić Romantični Burnać je Iskru prošli tjedan odveo u šetnju zagrebačkom špicom, dok su večer iskoristili za posjet koncertu slavnog violinista Davida Garetta. Glumica je pjevača držala pod ruku i tako potvrdila šuškanja kako su njih dvoje i više od običnih prijatelja.

Kako su nam rekli izvori blisku pari, ovo nije prvi put da Iskra dolazi u Zagreb zbog Mladena, a ni Burnaću navodno nisu strani izleti u Beograd. Par se upoznao prije nekoliko mjeseci tijekom Burnaćeva posjeta Beogradu, u kojemu je pjevač imao nastupe i brojna televizijska gostovanja.

- Iskra je velika obožavateljica Mladenove glazbe, a posebno joj je draga pjesma koju je pjevač snimio s pokojnim Arsenom Dedićem. A baš kako Iskra cijeni Mladenovu umjetnost, i pjevač je sam česti gost na kazališnim nastupima beogradske glumice.

- Burnać ju je hvalio prijateljima kao iznimno talentiranu glumicu - kaže nam izvor blizak estradnom paru. Iako su odvojeni više od 400 kilometara i oboje imaju brojne obaveze, to ovaj par ne sprečava da tu i tamo uhvate koji slobodan trenutak kako bi ga proveli zajedno.

- Iskra je trenutačno zauzeta brojnim obavezama. U ovom trenutku snima dvije serije, a dio je i stalne postave beogradskog kazališta Zvezdara - kažu nam zajednički prijatelji para. Njezina oca, Voju Brajovića, pamtimo iz brojnih filmova tijekom bivše države, a proslavio se ulogom Tihog u seriji “Otpisani”.

Iako nam Mladen ni Iskra vezu nisu htjeli potvrditi, zajednički prijatelji para sigurni su kako je to zbog zaštite privatnosti. Oboje imaju iza sebe propali brak. Beograđanka se nedavno razvela od arhitekta Siniše Babića, s kojim ima i dvogodišnju kćer Ines, kojoj je ime dala po Arsenovoj pjesmi, dok Burnać ima odraslog sina Antonia.

- Nisu svi naučili biti izloženi u javnosti i zašto da nekome stvaram pomutnju u životu niti će me to, s kime sam, učiniti većim glazbenim umjetnikom. Osim toga, to razvlačenje po medijima uvijek na kraju pokvari i uništi svaku vezu - rekao je jednom prilikom Burnać. Pjevač nikad nije bio sklon istupanju u javnosti s privatnim stvarima, pa tako i ne čudi što je i ovaj put postupio slično.