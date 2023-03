Mladen Grdović o bolesnom Stavrosu: Srce mi se raspalo, on mi je kao brat. Mora pobijediti!

Moje srce raspalo se u tisuću komadića kada sam čuo vijesti o Stavrosu. Rasplakao sam se kao kišna godina, jer od iste je bolesti prije dvije godine preminuo moj brat Paolo. A Staki mi je isto poput brata. Ako je Paolo bio moja desna ruka, onda je i Staki moja ruka, moj prijatelj, moj drugi brat, rekao je Mladen Grdović (64) za Jutarnji list. Nakon vijesti da Jasmin Stavros (68) boluje od raka kostiju, Grdović ga je nazvao i popričao s prijateljem.

- Pitao sam ga: ‘Staki, kako je?‘. A on mi je rekao da je dobro, premda sam ja po njegovom glasu prepoznao da nije dobro. Ovo je tuga velika! Ali, ja vjerujem u našeg Stakija! Čvrst je on, pobijedit će! Nas dvojica znamo se četrdeset i dvije godine, od vremena kada je Staki kao jedan od najboljih bubnjara svirao u grupi More. Bio je on i u Americi, gdje je završio najbolju svjetsku privatnu jazz akademiju Stanley Spector u New Yorku. Kao jedan od najboljih studenata i pravo najbolji student iz Europe dobio je 1982. zelenu kartu za boravak u Americi. U tom je trenutku već imao ženu i dvoje djece zbog kojih se ipak odlučio vratiti u doma. Sve ja to znam, sve mi je to on pričao - istaknuo je Grdović i dodao kako nije znao da mu je prijatelj teško bolestan.

Ipak, sjetio se da se Stavros često žalio na bolove u koljenima, rukama, kičmi... Tada bi mu govorio da prestane kukati, a sada vjeruje da će se Jasmin izvući.

- Rekao sam to i Stakiju u nedjelju na telefon. Kazao sam mu: ‘Slušaj, sve je u glavi. Ti sad moraš ostati jak u glavi. Moj brat, nakon što su mu rekli da ima rak, dvanaest godina je poživio nakon toga. Ako je mogao on, onda ćeš i ti. I to ne dvanaest, nego još najmanje duplo toliko!‘ - govori Grdović.

Stavros je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, dobio dijagnozu i otada se liječi, što je i potvrdio za 24sata.

- Stalno sam u bolnici, nisam otad išao doma. Loše se osjećam, bole me leđa, sve. Svakakve lijekove protiv bolova mi daju, nešto pomogne, a nešto ne - rekao nam je Staki.

