Mladen Grdović o prozivkama Alke Vuice i Vlatke Pokos: 'Ne znam koji im je vrag, ludi svi'

Na Zadarskoj noći prisutne je zabavljao Mladen Grdović, koji se osvrnuo o estradnim prozivkama svojih kolegica, za IN Magazin.

Legendarni pjevač se prisjetio da su ga prozivale Alka Vuica i Vlatka Pokos.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

- To su sve moji prijatelji i ja ne znam koji je njima vrag, odjednom polude svi. Ovaj napravio, onaj napravio, što si napravila, dvije riječi ako je napisala. Karijeru napravi čovjek sam. To znači da prije svega moraš imati nešto u sebi. Nisam ja lijep, ali moraš imati neki magnet, je l' tako? Nema veze, ja volim oprostiti ljudima. Ja Alku kad vidim, ja je poljubim. Za Vlatku ne znam baš, jer me iznenadila. Toliko smo bili veliki prijatelji, ali isto bih joj oprostio - poručio je pjevač.

Pjesmu 'Kada umrem umotan u bilo' prepustio je Vinku Coci

Prisjetio se Grdović kako je propustio tri hit pjesme u svojoj karijeri te unatoč iskustvu nije prepoznao njihov potencijal.

- 'Da te mogu pismom zvati' sam ja trebao pjevati i 'Ne diraj moju ljubav', ali kako sam fulao za te dvije pisme i još mi je jedan čovjek nudio 'Kada umrem umotan u bilo' i ja kažem Coce neka vam otpjeva, ja idem u Australiju - rekao je i dodao kako je tu pjesmu Coce fenomenalno otpjevao.