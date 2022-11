Mladen Grdović tužio je kćer: 'Nemam za punu alimentaciju, penzija mi je tek 2895 kuna'

Jedan od najtraženijih hrvatskih pjevača Mladen Grdović (64), odlučio je tužiti vlastitu kćer za alimentaciju. Uspio je dokazati da zarađuje premalo pa njegova odnedavno punoljetna jedinica Sara ostala je bez velike većine novca koje je primala mjesečno. Odluka je to Općinskog suda u Zadru koji je javno izvjesio presudu u kojoj stoji:

- Umjesto iznosa od 3750 kuna, koji je bio utvrđen na sudu u Zadru od 14. svibnja 2019. godine, doprinosi iznos od 1000 kuna počevši od 10. listopada 2021. godine i nadalje dok za to budu postojali zakonski uvjeti, uz zateznu kamatu tekuću od dospijeća svakog pojedinog novčanog iznosa 10-og u mjesecu pa do isplate, sve u roku od 15 dana - dio je presude koja je objavljena na e-oglasnoj ploči, i to krajem listopada.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Tužbu za smanjenje uzdržavanja protiv kćeri Grdović je podnio jer je ona u svibnju postala punoljetna pa po svom odvjetniku poručuje da joj je dovoljno 1000 kuna mjesečno jer on "nema" više novca jer je 2020. godine otišao u prijevremenu starosnu mirovinu koja iznosi mizernih 2.895,57 kuna.

- Viđena je kako ljetos radi kao konobarica, kazao je Grdović na sudu, pa je tako zapisano i u sudskoj presudi, koja je potvrdila da pjevač ne može više novca izdvojiti za uzdržavanje jedine biološke kćerke koja je rođena u izvanbračnoj aferi prije skoro dvadeset godina.

Foto: Neva Zganec/Sandra Simunovic/PIXSELL/Facebook

Grdović je na sudu tvrdio da je zbog korone nije imao nastupe, te da je narušenog zdravlja, a zbog brakorazvodne parnice s bivšom suprugom Brankicom ostao je i bez dobrog djela svoje imovine koje ju stekao baveći se više od 40 godina pjevanjem.

Zadarski sud je prihvatio Grdovićeve dokaze kako više nema novca za kćerino uzdržavanje, iako je do listopada ove godine odradio preko 20 nastupa, i to od Sovića, preko Toronta, do Nedelišća.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako, nastupa, mjesečno više od jednom, pjevač je sudu predočio i liječničku dokumentaciju kako ima ozbiljnih problema sa zdravljem, ali je preskočio dokaze kojima se i sam javno hvalio da od muzičkih tantijema uprihodi i to u iznosu oko stotinjak tisuća kuna godišnje od ZAMP-a. Sud je prihvatio I liječničke nalaze, sve kako bi se dokazalo da Grdović živi u mirnoj penziji I muku muči sa zdravljem.

- U liječničkom nalazu Opće bolnice Zadru, Odjela za kardiologiju razvidno je da je tuženik 29. rujna 2020. bio na obradi, te se iznova 2. ožujka 2022. žalio na nelagodu u prsima i na intoleranciju napora zadnjih mjesec dana, te mu je postavljena dijagnoza I. 71 ( A. aort. ascedens H. arterialis), stoji u presudi zadarskog suda koji je nalaze uvažio kako Grdović ne može nastupati.

Tako je, stoji u zaključku zadarske presude, tužitelj dostavljenom materijalnom dokumentacijom dokazao činjenicu promijenjenih okolnosti u odnosu na razdoblje od kada je donesena presuda kojom mu je bilo određeno da na ime uzdržavanja svoje kćeri plaća uzdržavanje u iznosu 3.750,00 kuna, budući da je sada u mirovini i pogoršanog zdravstvenog stanja, a koje činjenice tužena nije ničim osporila, kao ni iznos koji je tužitelj naznačio da je voljan plaćati ubuduće od podnošenja tužbe pa dok za to budu postojali zakonski razlozi, to je u skladu s citiranom zakonskom odredbom usvojen kao osnovan postavljeni tužbeni zahtjev tužitelja.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Ne tako davno, pjevao je Grdović da bolje živi nego ministar, ali sudeći po presudi, sad mu je mnogo gore jer u penziji nema više od 400-ak eura primanja mjesečno. Kći Sara ničim nije osporavala novčano stanje svog oca koji tvrdi da nema novca i da živi kao svaki prosječan hrvatski umirovljenik.

Najčitaniji članci